Đoković provokatorjem odgovarja tudi s kletvicami #video

Velikokrat se je pisalo in govorilo, zakaj Novak Đoković ne bo nikoli ne bo tako priljubljen, kot sta na primer Roger Federer in Rafael Nadal. Občinstvo širom sveta ga ni in ga verjetno nikoli ne bo tako sprejelo kot Švicarja in Španca. Kaj je razlog za to, bi težko določili, a teorij je veliko.

Včasih najde pristen stik z občinstvom ... Foto: Guliverimage

V ponedeljek je ostal miren

Zato se ne zgodi ravno pogosto, da bilo občinstvo na strani srbskega teniškega asa. To se mu dogaja tudi na letošnjem Wimbledonu. Ponedeljkov dvoboj, ko je v osmini finala igral proti brez težav ugnal Čilenca Christiana Garina, je minil brez izbruhov.

"Če sem iskren, danes ni bilo tako. Imel sem podporo. Na igrišču sem čutil odlično vzdušje. Razumem, da večina ljudi želi, da zmaga slabši igralec. To moram preprosto sprejeti. Včasih ostanem prijazen in sem osredotočen nase in na dvoboj. Včasih me to zmoti. Vsi smo samo ljudje. Nekje imam več podpore, drugje manj. Odvisno, proti komu igram," je po včerajšnjem dvoboju povedal Đoković, ki se je še 50. v karieri uvrstil v četrtfinale turnirja za grand slam.

... včasih ga spravijo ob živce. Foto: Guliverimage

Pogosto ne igra samo proti nasprotniku, ampak tudi proti občinstvu

V 3. krogu, ko je igral proti Američanu Denisu Kudli, je bilo povsem drugače. Provokacije s tribune so se ga dotaknile, zato je med dvobojem gledalcem namenil tudi nekaj zelo sočnih. Po tisti zmagi je na novinarski konferenci Novak odkrito spregovoril o teh tematiki. Sam se dobro zaveda, da nikoli ne bo imel takšne podpore, kot jo imata Federer in Nadal. "Če sem iskren, to ljudje opazijo. Dejstvo je, da v vsaj v 90 odstotkih dvobojev ne igram samo proti nasprotniku, ampak tudi proti občinstvu. Redkokje se zgodi, da imam več podpore, kot moj nasprotnik," je bil pred dnevi jasen eden najboljših igralcev sveta.

Včasih ga provokacije razjezijo

V dvoboju proti Kudli se je namreč večkrat obrnil k določenemu delu občinstva, s katerimi je očitno prišel v spor in jim namenil nekaj sočnih kletvic. Dejal je, da do takšnih izbruhov prihaja v žaru borbe. "Čustva, stres, pritisk … Včasih se zdi, da preveč pokažemo. Včasih čutimo, da nam manjka podpore in enostavno date vse od sebe. To se je zgodilo meni," je razlagal 34-letni teniški igralec

"To je nekaj, na kar sem se navadil. Po drugi strani pa sem le človek. Imam čustva in seveda me kdo vrže iz tira ter me razjezi, ko me provocira. Bilo je nekaj takšnih, ampak ne bi zdaj o tem govoril. Ta reakcija je bila mogoče preveč burna, ampak moral sem dati to iz sebe in jim pokazati, kam sodim."

Đoković priznava, da včasih preveč burno reagira. Foto: Guliverimage

Še kako živ je spomin na finale pred dvema letoma

Zelo živ je še spomin iz finala leta 2019, ko je Nole v finalu Wimbledona igral proti Rogerju Federerju. Velika večina navijačev je bila na strani Baselčana. Srbski zvezdnik je takrat ostal miren in jim odgovoril z veliko zmago. Kako bo letos, če se bosta znova srečala v finalu?