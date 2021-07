Prva igralka sveta zanesljivo v četrtfinale, Tunizijka pisala zgodovino

Ashleigh Barty, prva nosilka turnirja, to leto v Wimbledonu kaže izjemno igro. V osmini finala je s 7:5 in 6:3 izločila še Barboro Krejičkovo, ki je letos sploh prvič igrala na glavnem turnirju v Wimbledonu. Za Avstralko in Čehinjo je bil to prvi medsebojni obračun.

Do uspeha kariere je prišla Švicarka Viktorija Golubic, ki se je prvič v karieri uvrstila v četrtfinale grand slama. S 7.6, 6:3 je izločila Američanko Madison Keys.

Uspešna je bila tudi druga nosilka Arina Sabalenka, ki proti Kazahstanki Jeleni Ribakini slavila po treh nizih. Ni se izšlo lanski zmagovalki OP Francije Igi Swiatek, ki je dobila prvi niz, nato pa z 1:6 in 1:6 izgubila proti Ons Jabeur, ki je postala prva Tunizijka s četrtfinalom na grand slamih.

Ons Jabeur je prva Tunizijka z uvrstitvijo v četrtfinale Wimbledona. Foto: Guliverimage

Na osrednje igrišče je stopila šele 17-letna Coco Gauff, ki je v tretjem krogu premagala Kajo Juvan, tokrat pa priznala premoč Nemki Angelique Kerber, ki je leta 2018 že slavila na sveti travi. V četrtfinalu bo igrala tudi osma nosilka Karolina Pliškova, brez težav je odpravila Rusinjo Ljudmilo Samsonovo.

Napredovala je tudi Čehinja Karolina Muchova, ki je s 7:6, 6.4 končala pot Španke Paule Badose Gibert.