Najprej Đoković, potem še Federer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek se na teniškem turnirju v Wimbledonu začenjajo dvoboji osmine finala. Igrala bosta tudi Novak Đoković in Roger Federer, ena glavnih favoritov za zmago.

V ponedeljek bosta prva na osrednje igrišče stopila Novak Đoković in Cristian Garin. Garin v Wimbledonu živi svoje sanje, potem ko je v preteklosti zmeraj izpadel v prvem krogu, zdaj pa se je prebil med 16 najboljših igralcev. Tokrat ga čaka Novak Đoković, prvi igralec sveta in tudi eden glavnih favoritov za wimbledonsko zmago. Igralca sta odigrala en uraden dvoboj in takrat je bil boljši Srb.

Foto: Guliverimage

Rogerja Federerja, ki se iz kroga v krog počuti bolje, v osmini finala čaka Lorenzo Sonego, trenutno 27. igralec sveta. Švicar je do osmine finala oddal le en niz, prav tako pa tudi Italijan. Igralca sta pred dvema letoma igrala edini medsebojni dvoboj na OP Francije, kjer je bil po treh nizih boljši 39-letni Baselčan. Federer je na sveti travi slavil že osemkrat, medtem ko je Sonego v preteklosti tekmovanje zmeraj končal v prvem krogu.