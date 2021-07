Hubert Hurkacz v Wimbledonu presnetljivo izločil drugega nosilca Medvedejeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju v Wimbledonu so danes v moški konkurenci dokončali dvoboje osmine finala. V četrtfinale se je kot zadnji prebil še Poljak Hubert Hurkacz, ki je v nadaljevanju v ponedeljek prekinjenega dvoboja danes odpravil drugega nosilca Rusa Danila Medvedjeva.

Vsi preostali obračuni osmine finala so se končali v ponedeljek zvečer, le dvoboj med Medvedjevom in Hurkaczem so morali prekiniti. Ob prekinitvi je Rus vodil s 6:2, 6:7 (2), 6:3, 3:4, danes pa se je v nadaljevanju bolje znašel poljski igralec. Na tekmovanju ima status 14. nosilca, Medvedjev je bil drugi nosilec.

V nadaljevanju četrtega niza je najprej prišel do zmage s 6:3, petega pa potem dobil prav tako s 6:3. Njegov naslednji tekmec bo švicarski zvezdnik Roger Federer, ki se je v ponedeljek še 18. v karieri uvrstil v četrtfinale Wimbledona.