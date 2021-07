Znane polfinalistke Wimbledona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju v Wimbledonu so bili danes v ženski konkurenci na sporedu četrtfinalni dvoboji. V polfinale se je kot zadnja uvrstila Avstralka Asleigh Barty. Pred njo so si udeležbo v polfinalu že zagotovile Nemka Angelique Kerber, Čehinja Karolina Pliškova in druga nosilka Belorusinja Arina Sabalenka. Od osmih igralk se jih je kar šest prvič uvrstilo v četrtfinale Wimbledona.