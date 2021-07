Kaj je šlo narobe pri najstnici? Ni se več vrnila na igrišče.

V skrbeh je bila tudi mama Emme Raducanu. Foto: Guliverimage

Takšnega vzdušja že dolgo ni bilo

Emma Raducanu je zadnje dni v Wimbledonu živela svoje sanje, potem ko se je šele kot 338. igralka sveta prebila v osmino finala najbolj prestižnega teniškega turnirja na svetu. Londončanka je na igrišču pokazala svojo bojevitost, s svojo simpatičnostjo in mladostniško sproščenostjo je na svojo stran dobila tudi veliko navijačev. Praktično je čez noč postala zvezda.

V ponedeljek je bilo igrišče številka ena polno zasedeno – kolikor so dopuščale koronske razmere. Pričakovanja so bila velika in tudi vzdušje je bilo temu primerno. Mnogi so ga enačili s časom, ko sta v svojih najboljših časih igrala Tim Henman in Andy Murray.

Na začetku drugega niza je začela loviti sapo. Foto: Guliverimage

Emma je v osmini finala igrala proti Avstralki Ajli Tomljanovic, proti kateri se je v prvem nizu enakovredno borila in bila nekajkrat zelo blizu, da osvoji prvi niz. Kmalu za tem je bilo videti, da ima 18-letna igralka težave. Pogostokrat se je prijemala za trebuh in lovila sapo.

Pri izidu 3:0 za Avstralko je prosila za zdravniško pomoč. Kmalu zatem je zapustila igrišče in se ni več vrnila. Nekaj minut kasneje so sporočil, da Emma Raducanu predaja dvoboj. Pozneje je prišla informacija, da je imela Raducanu težave z dihanjem.

"Res mi je žal zanjo, želela sem si, da bi končali dvoboj. Želim ji vse najboljše," je takoj po dvoboju dejala Tomljanoviceva.

Napovedujejo ji svetlo prihodnost. Foto: Guliverimage

"Glavo ima na pravem mestu"

Žalosten konec in teden, ki si ga je treba zapomniti. Za mlado Britanko je bil to šele drugi turnir na najvišji ravni. Premagala je dve igralki iz prve petdeseterice (Marketa Vondrousova, Sorana Cirstea) in je ostala še zadnja britanska igralka, ki je ostala v glavnem žrebu.

"V različnih pogledih ji je ta teden spremenil življenje. Bila je uvrščena na 338. mesto, zdaj pa se bo prebila med prvih sto igralk. Zdaj bo veliko lažje igrala na večjih turnirjih. Ima izjemno igro, fizično je zelo dobro pripravljena. Glavo ima na pravem mestu in je zelo prizemljena, saj je ostala v šoli. Ima načine, kako osvajati točke, ima izjemno obrambo, vse je videti odlično," je za BBC dejala Tracy Austin, nekdanja prva igralka sveta.