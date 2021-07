Je morala 18-letnica po veliki senzaciji res sama prati perilo? #video

Britanski mediji že pišejo o novi teniški zvezdi. Foto: Guliverimage

Posebno povabilo je pograbila z obema rokama

Zanimivo je, da igra šele svoj drugi turnir na takšni ravni. Prvega je igrala pred kratkim na turnirju v Nottinghamu, kjer je izpadla v prvem krogu. Organizatorji wimbledonskega turnirja so se odločili, da ji za nastop v Wimbledonu dajo posebno povabilo. Emma pa je to darilo pograbila z obema rokama. Britanski mediji že pišejo o novi teniški zvezdi, potem ko je šele 338. igralka sveta v tretjem krogu premagala Romunko Sorano Cristeo, 45. igralko sveta, in se uvrstila v osmino finala.

Ostala je brez besed Hvaležna je za vso podporo. Foto: Guliverimage

Londončanka je na igrišču pokazala svojo bojevitost, s svojo simpatičnostjo in mladostniško sproščenostjo je na svojo stran dobila tudi veliko navijačev. Ne samo teniška javnost, ampak tudi ona sama je bila izjemno presenečena nad svojim uspehom.

"Ostala sem brez besed. Nisem vedela, kako se bom odzvala, in potem se je zgodilo. Tako zelo hvaležna sem za vso podporo, ki sem jo imela," je z nasmehom na obrazu na igrišču številka ena razlagala mlada teniška igralka.

"Ali nisi morda s seboj vzela preveč kompletov oblek?"

To je bilo daleč največje igrišče, na katerem je do zdaj sploh igrala. In kot je povedala, se je zelo dobro soočala z velikim stresom, ki ga prinašajo tovrstni dvoboji. Takoj po zmagi je razkrila tudi zanimivo zgodbo, ko je pred turnirjem pakirala kovčke.

"Ko sem pakirala kovčke, so me straši vprašali: 'Ali nisi morda s seboj vzela preveč kompletov oblek za igranje?' Mislim, da bom morala nocoj prati perilo. Mislim, da imajo pralni servis tudi v hotelu," se je po svoji največji zmagi v karieri pošalila Emma Raducanu.

Odlična študentka, ki meni, da ji je šola pomagala pri razvoju v tenisu

Emma ni samo izjemna teniška igralka, ampak je tudi zelo dobra v šoli. Ravnokar je končala šolo (Newstead Wood School), ki ji je po njenem mnenju pomagala tudi pri razvoju v tenisu. Meni, da je dobro, da imaš poleg tenisa še druge obveznosti.

"Tenis treniraš le določeno število ur na dan. Še vedno ti ostane veliko časa, ki si ga lahko zapolniš. Vsekakor mi je pomagalo, da sem ostala aktivna. Menim, da mi je dejansko pomagalo pri teniški karieri, saj lahko na ta način sprejemam veliko informacij. Čutim, da sem na igrišču taktično boljša kot nekatere druge igralke."

"Starši mislijo, da sem nora. Ne sprejmem drugega kot odlično oceno." Foto: Guliverimage

Mlada teniška zvezdnica od sebe vedno pričakuje največ. Tudi v šoli, potem ko je zadnja dva testa iz ekonomije in matematike opravila z odliko. "Vsi mislijo, da sem glede svojih šolskih ocen preveč fanatična in da imam glede tega prevelik ego."

"Starši mislijo, da sem nora. Ne sprejmem drugega kot odlično oceno. Mislim, da ljudje, ki so okoli mene, tudi tako mislijo. Prav tako se mi zdi, da moram izpolniti svoja pričakovanja. To je tudi razlog, zakaj tako trdo delam," je še dejala mlada igralka, ki je bila rojena v Kanadi, njena starša pa imata romunske in kitajske korenine.

Emmo danes na sveti travi čaka že nov pomemben dvoboj. Njena nasprotnica bo Avstralka Alja Tomljanovic, ki se prav tako še nikdar v Wimbledonu ni prebila tako daleč.