Klepačeva v četrtfinalu mešanih dvojic

Dvoboj je trajal kar dve uri in 11 minut. V prvem nizu sta Koprčanka in igralec, rojen v Willemstadu v Curacau, izkoristila prvo žogico za odvzem servisa v osmi igri in nato zanesljivo dobila naslednjo igro. V drugem sta prav tako z enim "breakom", tokrat v drugi igri, slavila Indijca in izsilila tretji niz.

Ta je potekal na razliko, saj Klepačeva in Rojer nista izkoristila skupno treh priložnosti za odvzem servisa v drugi in šesti igri, nato pa sta v 20. igri 14. nosilca le strla tekmeca in slavila zmago.

Z uvrstitvijo v četrtfinale je Klepačeva izenačila svojo najboljšo uvrstitev v mešanih dvojicah na sveti travi. To ji je uspelo tudi leta 2016, sicer pa je v edinem polfinalu turnirjev velike četverice v mešani konkurenci igrala na OP Avstralije 2016.

Za polfinalno vstopnico se bosta Slovenka in Nizozemec udarila s sedmima nosilcema, Britancem Nealom Skupskim in Američanko Desirae Krawczyk.

