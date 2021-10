Zaradi psihičnega in fizičnega nasilja začeli preiskavo proti olimpijskemu prvaku

Aleksander Zverev, trenutno četrti igralec sveta, je zopet v središču pozornosti, potem ko so proti njemu začeli preiskavo zaradi domnevnega psihičnega in fizičnega nasilja nad nekdanjim dekletom. Zverev še vedno trdi, da Olgi Šaripovi ni naredil ničesar.

Olga Šaripova je že pred časom dejala, da ne bo iskala pravice na sodišču. Foto: Instagram

Združenje ATP je potrdilo, da je začelo preiskavo proti Aleksandru Zverevu. 24-letni Nemec, ki je tudi aktualni olimpijski prvak, preiskavo pozdravlja in odločno zavrača vse obtožbe. ATP obsoja vsakršno obliko nasilja in bo temeljito raziskalo primer. Če se izkaže, da je Zverev kriv, bo za to tudi kaznovan.

"Ne bo enostaven proces" "Vemo, da to ne bo enostaven proces, ki se bo rešil čez noč." Foto: Gulliver/Getty Images

"Obtožbe proti Aleksandru Zverevu so precej resne, in naša odgovornost je, da primer podrobno raziščemo. Upamo, da bomo izvedeli vsa dejstva in določili ustrezne ukrepe. Zavedamo se, da Zverev ceni našo preiskavo, in nam povedal, da ni naredil ničesar narobe," so zapisali pri ATP.

Oglasil se je tudi Massimo Callvelli, izvršni direktor ATP združenja. "Imamo zavezo, da naredimo korake naprej, in vemo, da to ne bo enostaven proces, ki se bo rešil čez noč," je med drugim dejal Callvelli.

Prve obtožbe v javnost prišle že lani oktobra

Olga Šaripova je že lani z obtožbami na račun Aleksandra Zvereva močno razburkala teniško in športno javnost, potem ko je odkrito spregovorila o domnevni psihični in fizični zlorabi. Takrat je med drugim zapisala, da jo je Zverev močno udaril in dušil z blazino … Kmalu za tem je dala tudi prvi obsežni intervju.

Deset mesecev po prvem intervjuju so na spletni strani slate.com objavili podrobnosti domnevnega fizičnega in psihičnega nasilja nad Olgo Šaripovo, ki je že pred tem dejala, da svoje pravice ne bo iskala na sodišču. S tem želi spodbuditi preostale ženske, ki doživljajo nekaj podobnega in molčijo.

"Ne gre zame, gre za tvoje življenje. Moraš biti pošten do sebe." Foto: Gulliver/Getty Images

Šaripova: Zakaj ne poveš resnice?

Stik med Zverevom in Šaripovo je že dolgo prekinjen, zato ga je mlada Rusinja prek članka takole izzvala: "Zakaj ne poveš resnice? Ne gre zame, gre za tvoje življenje. Moraš biti pošten do sebe."

Teniško združenje ATP je bilo kar nekaj časa tarča kritik, ker glede omenjenega primera ni storilo ničesar. A kot kaže, so se stvari zdaj začele premikati.