Resne obtožbe: gre res za neuravnoteženo dekle?

Konec meseca oktobra se je na družbenih omrežjih pojavil zapis Olge Šaripove, nekdanjega dekleta Aleksandra Zvereva, ki je dvignil precej prahu. Šaripova je v zapisu in pozneje v obsežnem intervjuju razkrila, da jo je Aleksander Zverev fizično in psihično zlorabil. V določenih trenutkih je šlo tako daleč, da se je Šaripova bala za svoje življenje in si ga je celo želela vzeti. Zverev je vse njene obtožbe zanikal.

Olga Šaripova je trdila, da ima vse dokaze. Foto: Gulliver/Getty Images

Šaripova trdi, da ima vse dokaze

Olga Šaripova, ki je povedala, da od Zvereva ne želi ničesar, prav tako ne bo iskala svoje pravice na sodišču, je za ruske medije zatrdila, da ima vse dokaze o tem, kaj naj bi ji nekdanji partner naredil. Prvič naj bi jo udaril v Münchnu, in sicer naj bi jo z glavo udaril ob zid.

"Zgrudila sem se na tla in se ustrašila. Na Maldivih se spominjam, ko sva bila z njegovimi prijatelji, me je vseskozi poniževal, poleg fizičnega nasilja je bilo veliko psihološkega nasilja. Če sem želela prekiniti najino zvezo, je želel na vsak način stopiti v stik z menoj, prav tako je želel z menoj stopiti v stik preko mojih prijateljev."

Aleksander Zverev s svojo mamo Irino Zverev. Foto: Gulliver/Getty Images

"V bistvu je bila vedno nemirno in neuravnoteženo dekle"

Zdaj sta se oglasila tudi starša trenutno sedmega igralca sveta, ki sta za Go Tennis povedala svojo plat zgodbe. "Jasno je, da vsaka mati želi najbolje za svojega sina. Ko sem prvič srečala Olgo, sem ji določene stvari, ki jih imamo v družini, razložila, a jih ni želela sprejeti. V bistvu je bila vedno nemirno in neuravnoteženo dekle," je povedala mama Irina.

Na sinovo stran se je postavil tudi oče. "Jasno je bilo, da je imela povsem drugačen način življenja od mojega sina. Saša je discipliniran, ona pa je "party" dekle. Spominjam se, da ga je klicala dva meseca po tem, ko sta se razšla in ga prosila, da naj ji da novo priložnost," pa je povedal Aleksander Zverev starejši.

Andy Murray je danes poročen in je oče treh otrok. Foto: Gulliver/Getty Images

O tem je pred časom govoril tudi Andy Murray, nekdanji prvi igralec sveta. Škot je bil kritičen do ATP, ker se dolgo časa ni odzval na ta primer. Poleg tega je bil nezadovoljen, ker tenis nima internih predpisov za tovrstne težave in vseh potrebnih pravil.

"Ne vem, koliko časa je ATP potreboval, da je komentiral zgodbo, zagotovo pa je trajalo kar nekaj časa, da so dali prvi odziv. O tem sem prebral že kar precej stvari, a več kot očitno je, da tenis nima pravil o nasilju v družini."

Morali bi preučiti to situacijo, zato ATP dobro ve, kaj mora storiti. V takšnih primerih mora biti bolj aktiven. To moramo jemati bolj resno, in upam, da bo v prihodnjih mesecih vse bolj razjasnjeno," je povedal nekdanji prvi igralec sveta.

Brenda Patea bo kmalu rodila svojega prvorojenca, katerega oče je Aleksander Zverev. Brenda je že pred časom povedala, da Zvereva ne bo želela pri vzgoji svojega otroka. Foto: Gulliver/Getty Images

Kmalu bo postal oče, a tudi zdaj že nekdanjim dekletom

Prav tako je že pred časom prišlo na dan, da bo Zverev prihodnje leto dobil otroka, zdaj že s prav tako nekdanjim dekletom Brendo Patea. Ta je dejala, da s teniškim igralcem nimata stikov in da želi otroka vzgajati v zdravem okolju ter da lahko zanj skrbi sama. S tem je nekako namignila, da ne želi, da bo Zverev del tega.