Še pred kratkim se je zdelo, da živi svoje sanje

Aleksander Zverev je eden najbolj perspektivnih teniških igralcev, za katerega smo še pred nekaj tedni mislili, da živi svoje sanje. A življenje se mu je čez noč obrnilo na glavo in lahko bi rekli, da trenutno doživlja pravi pekel, čeprav se to na igrišču trenutno ne odraža.

Čeprav je Aleksander Zverev star šele 23 let, se zdi, da je na teniški turneji že dolga leta. To govorijo njegovi rezultati. Med drugim se lahko pohvali s skalpi vseh igralcev iz velike trojice – premagal je Novaka Đokovića, Rafaela Nadala in Rogerja Federerja.

Letos je OP ZDA končal s porazom v finalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Kljub njegovi kratki profesionalni karieri o njem že veliko vemo. To je posledica njegovih uspehov na igriščih, prav tako pa ima pestro zasebno življenje. Na igrišču velja za precej mirnega igralca, a v zadnjem času se zdi, da zasebno kaže povsem drugačen obraz.

Saša je leta 2018 osvojil turnir najboljše osmerice in takrat je legendarni Boris Becker dejal, da je rojena nova teniška zvezda. Pohvale je dobival z vseh strani. Kmalu za tistim je sledil nerazumljiv padec v njegovi igri. Februarja leta 2019 je končal razmerje z Olgo Šaripovo (ta je pred kratkim poskrbela za veliko pisanja o Zverevu, op. p.), ostal je brez menedžerske ekipe, povrh vsega pa je zbolel njegov oče. Veliko energije mu je vzela sodna bitka z nekdanjim menedžerjem, za katerega je ves čas mislil, da je njegov prijatelj.

Bil je le bleda senca samega sebe

Leto 2019 skratka ni bilo njegovo leto. Na igrišču je imel določene prebliske, v svojo vitrino pa postavil le eno lovoriko, medtem ko je v letih 2018 in 2017 zbral štiri oziroma pet turnirskih zmag. Več kot očitno je bilo, da so vse zadeve zelo vplivale na njegovo igro in da na igrišču kaže le delček tistega, česar je dejansko sposoben.

Brenda Patea je pred kratkim sporočila, da nosi otroka Zvereva, s katerim sta prekinila vse stike. Kaj natanko se je dogajalo med njima, ni znano, je bila pa Brenda jasna, da želi otroka vzgajati sama. Foto: Gulliver/Getty Images

Letošnja sezona se je zanj začela zelo dobro, nato pa …

Leto 2020 se je zanj začelo veliko bolje. Na OP Avstralije se je prebil do polfinala in kazalo je, da se vrača v velikem slogu. Načrte mu je, tako kot vsem preostalim športnikom, prekrižal novi koronavirus. Pandemija je bila ena tistih stvari, zaradi katerih se je znašel na tapeti svetovnih medijih.

Prvi udarec je doživel po Adria Touru

Zverev je sodeloval na dobrodelnem turnirju Adria Tour, kjer so se okužili nekateri igralci, med njimi tudi Novak Đoković, in člani spremljevalnega osebja. Zverev se ni okužil, je bil pa na zaključni, divji zabavi, posnetki katere so pricurljali v javnost. Nemec, čigar test ni bil pozitiven, je sporočil, da se za 14 dni umika v karanteno, le nekaj dni pozneje pa so ga opazili na zabavi prijatelja.

Sascha Zverev six days ago after Adria Tour coronavirus cluster:



“I deeply apologize to anyone that I have put at risk...I will proceed to follow self-isolating guidelines...stay safe 🙏.”



Sascha Zverev four hours ago: pic.twitter.com/vqBXvYdxkv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 28, 2020

V javnost prišle podrobnosti dekleta, ki naj bi z njim doživljalo pekel

Takrat je bilo veliko kritik na njegov račun. Na Twitterju se je oglasil tudi ameriški novinar, ki je pripel posnetek Zvereva z zabave. Isti novinar je pred kratkim objavil obsežen intervju z Olgo Šaripovo. Ta je namreč opisala vse podrobnosti grozot, ki naj bi jih doživljala v zvezi s trenutno najboljšim nemškim teniškim igralcem. Kot kažejo njegovi zadnji rezultati, vse obtožbe, ki jih je zanikal, na igrišču niso vplivale nanj. Kar nekaj prahu je dvignila tudi Brenda Patea, ki nosi njegovega otroka. Tudi ona je prekinila vse stike z Nemcem in dala jasno vedeti, da ga ne želi zraven pri vzgoji otroka.

Foto: Gulliver/Getty Images

Še pred kratkim si je želela vzeti življenje

"Želim povedati, da so me takrat vsi ignorirali, ampak zdaj me ne bo nihče. Sem oseba, imam svoj glas in ta ne bo več naletel na gluha ušesa. Bilo mi je zelo težko spregovoriti o tem, kar se mi je dogajalo, in vem, da jih veliko doživlja kaj podobnega in da je veliko takih, ki trpijo … Vsem želim pokazati, da se lahko vse dobro konča. Še lani nisem hotela več živeti, danes pa sedim tukaj in se pogovarjam z vami," je v intervjuju povedala Olga Šaripova. Med drugim je priznala, da je želela narediti samomor.

Aleksander Zverev je turnir v Parizu končal v finalu. Foto: Reuters

Tokrat ga hude obtožbe na igrišču niso zmotile

Nekoliko presenetljivo Zvereva vse te obtožbe niso zmotile, saj se je na igriščih odrezal zelo dobro. Nekoliko bolj so zmotile druge ljudi in organizatorje teniških turnirjev, ki so z njim sodelovali. Ob turnirju serije masters v Parizu so tako podporniki Olge Šaripove profil turnirja na Instagramu zasuli z zapisi "#IStandWithOlya" (podpiram Olyo, op. p.). Te so kmalu izbrisali in pazili, da se tovrstni zapisi, povezani z Nemcem, niso več pojavljali.

Organizatorji so za tem imeli kar nekaj težav, saj je trenutno sedmi igralec sveta igral vse bolje. V polfinalu je premagal celo Rafael Nadala, na srečo organizatorjev pa pozneje izgubil proti Medvedjevu. Če bi zmagal, to ne bi bila najboljša reklama za pariški turnir.

Kako se bodo z morebitnimi težavami spopadli v Londonu?

Zverev bo konec tedna začel igrati tudi finalni turnir najboljše osmerice v Londonu. Dejstvo je, da trenutno igra enega svojih najboljših tenisov in prav zanimivo bo videti, kako se bodo organizatorji spopadli z družbenimi omrežji, kjer lahko pričakujemo nove "napade" nanj.

Foto: Guliver/Getty Images

Bomo sploh dočakali epilog zgodbe?

Že zdaj je jasno, da bo, če so vse obtožbe Šaripove resnične, nad njegovo športno kariero vedno visela temna senca. Za marsikoga bodo vsi njegovi uspehi nepomembni. Po eni strani ima celo srečo, da so turnirji za gledalce zaprti, saj bi drugače doživljal veliko večje neposredne pritiske. Na epilog te zgodbe bomo morali počakati, če se bo ta sploh zgodil. Šaripova je dejala, da od Zvereva ne zahteva nič in da svoje pravice ne namerava iskati na sodišču. Želi le, da se sliši njen glas.