Nasilje: tudi Becker se je že spravil na svojo ženo … #video

Aleksander Zverev in Olga Šaripova Foto: Gulliver/Getty Images

Aleksandra Zvereva, trenutno sedmega igralca sveta, je Olga Šaripova obtožila, da se je fizično spravljal nad njo in jo želel celo zadušiti z blazino. Stvar je prišla tako daleč, da se je ustrašila za svoje življenje ter na lanskem OP ZDA bosa pobegnila iz hotela. Nemec je vse obtožbe zanikal, a se je Šaripova kmalu za tem oglasila na družbenih omrežjih in mu odgovorila, da bi moral zelo dobro vedeti, kaj je resnica.

Olga Šaripova se je odločila spregovoriti. Foto: Gulliver/Getty Images

"Nismo lutke, da se lahko z nami dela, kakor kdo želi. Če si mislil, da bom po vsem tem, kar sem doživela v tej zvezi, tiho, si se zmotil. Nisi imel poguma, da mi osebno odgovoriš na moja vprašanja. Morala sem to narediti," je v zadnjem zapisu povedala Šaripova, ki je dejala, da je pripravljena iti tudi na detektor laži, da potrdi svoje navedbe. V tem primeru se namreč vse dogaja le na družbenih omrežjih, a lahko pričakujemo, da se bo morda vse skupaj preselilo na sodišče.

Zverev: Vse sem že povedal Aleksander Zverev je v sredo na turnirju serije mastres v Parizu igral uvodni dvoboj in se uspešno prebil v tretji krog tekmovanja. Na novinarski konferenci se ni mogel izogniti vroči temi. Dejal je, da se trenutno posveča samo tenisu in je vesel, da lahko igra. "Vse sem povedal na Instagramu, nimam kaj več dodati. Tukaj sem, da igram tenis. Kot sem še povedal, je od zveze (s Šaripovo op. p.) minilo veliko časa. Uživam na igrišču in vse sem že povedal. Obtožbe niso resnične in trenutno nimam nič več za povedati," se je na novinarski konferenci ponavljal Zverev.

Boris Becker in nekdanja žena Lilly Becker. Foto: Gulliver/Getty Images

Boris Becker tudi nad nekdanjo ženo in dobil prepoved približevanja

Še daleč pa to ni edini primer v tenisu, kjer smo lahko bili priča nasilju. Pred dvema letoma je za veliko govora in pisanja poskrbel Boris Becker, nekdanji prvi igralec sveta. Leta 2018 je bil obtožen, da je po prepiru v londonskem stanovanju napadel svojo nekdanjo ženo Lilly Becker.

Policija je namreč v večernih urah dobila prijavo, da se je šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam spravil nad nekdanjo gospo Becker, s katero se je dva meseca pred tem po devetih letih zakona ločil. Kmalu za tem se je vse umirilo, tako da so Nemcu odredili, da se ne sme približevati nekdanji ženi. Becker, ki še vedno velja za najmlajšega zmagovalca turnirja v Wimbledonu, ima danes s sodišči še večje težave. Beckerju, ki je pred časom bankrotiral, je sodišče pred kratkim naložilo 28 obtožnic. Ena izmed njih je tudi skrivanje teniških lovorik.

Marat Safin je bil čustven na igrišču, zelo pestro življenje pa je imel tudi zunaj igrišč. Foto: Gulliver/Getty Images

Marat Safin se je stepel v enem izmed moskovskih lokalov

Marat Safin, nekdanji uspešni ruski igralec in tudi prvi igralec sveta, je bil od nekdaj znan po divjem temperamentu, zelo pestro pa je bilo tudi njegovo zasebno življenje. Leta 2009 je prišel na Hompanov pokal z modrico pod očesom. Pozneje se je izkazalo, da se je stepel v enem izmed lokalov v Moskvi.

"Samo da boste vedeli, zmagal sem v pretepu. Bilo je nekaj v Moskvi, ampak vse je v redu. Bom preživel. Bila je le ena majhna težava. Bil sem na napačnem mestu ob napačnem času," je pred enajstimi leti razlagal Safin.

Precej sveža je zgodba Justina Gimelstoba, nekdanjega teniškega igralca. Foto: Reuters

Precej sveža je zgodba Justina Gimelstoba, nekdanjega teniškega igralca, ki je bil pozneje tudi v odboru združenja ATP.

Gimelstob je bil namreč lani novembra aretiran, potem ko je oktobra leta 2018 v Los Angelesu napadel Randyja Kaplana. In to pred očmi žene in Kaplanove dveletne hčerke. Gimelstob naj bi ga vsaj 50-krat udaril v glavo, dokler ga niso potegnili stran. Madison Kaplan, ki je bila takrat noseča, je pozneje splavila, ta napad pa bi bil lahko vzrok za njen splav.

Justin Gimelstoba je dobil tri leta pogojne kazni in 60 dni družbeno koristnega dela, prav tako pa je izstopil iz odbora združenja ATP. Pozneje je imel zaradi tega težave tudi Novak Đoković, ki je bil z Gimelstobom v dobrih odnosih in se ni takoj odzval na nepremišljeno dejanje svojega prijatelja.

Trenutno 39. teniški igralec sveta se je zavil v molk. Foto: Reuters

Za nasilje v družini pa je bil obtožen tudi Nikoloz Basilashvili, gruzijski teniški igralec. Ta naj bi se pred svojim sinom spravil na svojo zdaj že nekdanjo ženo. Maja letos so ga aretirali, potem pa ga je sodišče spustilo proti varščini 30 tisoč dolarjev.

Trenutno 39. teniški igralec sveta se je od tedaj zavil v molk in je dejal, da bo svojo pravico iskal na sodišču. "Žal mi je in opravičujem se za dogodke, ki so se zgodili okrog moje družine. Čutim vašo podporo in ljubezen, za kar sem neizmerno hvaležen," je bila izjava nekdaj že 16. igralca sveta, ki se je med drugim branil, da ga je želela njegova nekdanja žena Neka Dorokashvili izsiljevati.