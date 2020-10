Nov škandal v tenisu: Tepel me je in dušil z blazino

Aleksander Zverev, nekdanji tretji igralec sveta in eden od najbolj perspektivnih teniških igralcev sveta, je bil že pred meseci na udaru kritik, potem ko je zakrožil video, kako je bil na zabavi, namesto da bi bil v samoizolaciji. Zdaj je na dan prišla veliko bolj šokantna zgodba, saj naj bi se fizično spravljal nad svojo nekdanjo partnerico Olgo Šaripovo, ta je zgodbo delila na družabnih omrežjih.

Pripravljena je tudi na detektor laži

Ta Zvereva v svojem zapisu ni konkretno omenila, a so tuji mediji presodili, da to ne bi mogel biti nihče drug kot Zverev, saj sta bila v tistem času na teniškem OP ZDA v zvezi. Kmalu po tej objavi je v stik z njo stopila ruska spletna stran Championat, ki ji je Olga potrdila, da gre za Aleksandra Zvereva, in dejala, da je pripravljena iti tudi na detektor laži. "Pripravljena sem iti na kakršnekoli teste, tudi na detektor laži, da potrdim svoje besede," je za omenjeno spletno stran povedala Šaripova.

Ne bo več molčala

"Tepli so me in ne bom več molčala. Želim povedati osebno in težko zgodbo, ki sem jo imela v preteklosti. To pišem zato, da dekleta, ki so v istem položaju ali so bila, ne bi bila sama in da bi imela moč, da lahko živijo naprej. Bila sem žrtev nasilja v družini," je uvodoma zapisala Šaripova.

Nasilje naj bi se dogajalo že na začetku zveze. Ko se je vnel prepir, naj bi jo omenjeni človek z glavo udaril v zid, od udarca je obsedela na tleh. Pozneje pa naj bi jo obtožil, da je ona dvignila roko nad njim. "Človek, ki me je nekaj sekund prej udaril, je vpil name. Ne zato, ker je on mene udaril, ampak ker sem jaz želela njega? Kako je to mogoče. Zakaj ga nisem takoj pustila? Zakaj sem mu oprostila. Res ne morem odgovoriti na ta vprašanja. Imela sem ga rada. Iskreno sem ga imela rada in želela sem biti s to osebo. Mislila sem, da je to samo napaka, ki jo bova skupaj popravila in jo pustila v preteklosti."

Aleksander Zverev, trenutno sedmi igralec sveta, se na obtožbe še ni odzval. Foto: Gulliver/Getty Images

Bala se je za svoje življenje

Pozneje je razkrila nekatere dodatne podrobnosti o tem, kako je avgusta lani v New Yorku bosa tekla iz hotela. "Stala sem na ulici v New Yorku in nisem vedela, kam naj grem in kaj naj naredim. Poskušal me je zadušiti z blazino, udaril me je v glavo, zvijal mi je roke in takrat sem se bala za svoje življenje. Daleč od tega, da je prvič dvignil roko nad mano," je še zapisala Olga. Medtem ko je Olga v New Yorku prosila za pomoč, so se na spletu znašla sporočila, prav tako fotografija njenih oblek, ki so ostale pred vrati.

Aleksander Zverev, ki velja za prihodnost svetovnega tenisa, se na hude obtožbe še ni odzval.