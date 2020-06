Đokovića napadajo, on pa se požvižga na to in se zabava v družbi lepotic #video

V zadnjem tednu lahko poslušamo in beremo ostre kritike na račun teniškega igralca Novaka Đokovića, medtem ko se Aleksander Zverev, ki je sodeloval na turnirju Adria Tour, na vse skupaj požvižga in se zabava v družbi lepotic.

Aleksandra Zvereva, nemškega teniškega igralca, slaba izkušnja s turnirja Adria Tour očitno še ni spametovala. Glede na to, kaj se je zgodilo v Zadru, kjer se je med igralci pojavil novi koronavirus, se je sedmi igralec le kratek čas držal pravil. Očitno je, da znova tvega okuženost sebe in drugih, saj se zabava v domači Nemčiji.

Samoizolacija pri njem ni trajala dolgo

Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil videoposnetek zabave, kjer je več deset ljudi. To je razburilo marsikaterega ljubitelja tenisa in izzvalo marsikateri negativen komentar.

Po vrnitvi iz Beograda se je Zverev sicer testiral na novi koronavirus in rezultat je bil negativen. To je sporočil prek družbenih omrežji, se opravičil in dejal, da se bo umaknil v samoizolacijo. Ta očitno ni trajala dolgo, saj se je 23-letni Nemec kmalu za tem zabaval.

Aleksander Zverev je v samoizolaciji zdržal le šest dni.

Novak Đoković je zadnji teden vseskozi na udaru kritik.

Bo tudi na tako velikem udaru kritik?

Čeprav je vedel, da so se z novim koronavirusom okužili Novak Đoković, Borna Ćorić, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki in še nekaj drugih, ga očitno to dejstvo ni spametovalo. Vprašanje je, ali bo zdaj tudi on tako na udaru kritik kot Novak Đoković.

Spomnimo. Novak Đoković je bil eden glavnih pobudnikov za organizacijo teniškega humanitarnega turnirja Adria Tour, ki bi moral potekati v več mestih nekdanje Jugoslavije. Sprva je bil turnir v Beogradu, nato so se selili v Zadar, kjer je bilo konec "zabave". Grigor Dimitrov je tik ped finalom v Zadru sporočil, da je pozitiven na novi koronavirus. Takrat se je takoj usul plaz kritik na Đokovića in jasno je, da ga bo ta senca spremljala vso kariero.

Srbskemu športnemu zvezdniku najbolj očitajo, da so se zabavali v nočnem klubu, igrali košarko …