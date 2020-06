Seznam znanih športnih imen, ki so pozitivna na novi koronavirus, se širi. Po znanih zapletih v Zadru je okužen tudi Goran Ivanišević. Legendarni Hrvat, ki je v zadnjem obdobju žel uspehe kot trener najboljšega teniškega igralca na svetu, Srba Novaka Đokovića, je sporočil, da je padel na tretjem testu. Počuti se dobro in za zdaj ne čuti nobenih simptomov.

Teniški spektakel, ki so ga v Beogradu in Zadru, karavana pa naj bi obiskala še nekatera mesta držav, nastalih na pogorišču nekdanje Jugoslavije, izvedli nekateri izmed najboljših igralcev na svetu, je zahteval nov davek. Z novim koronavirusom se je okužilo ogromno zvezdnikov.

Največ črnila se je prelilo zaradi okužbe prvega loparja sveta Novaka Đokovića, tudi posredno odgovornega za akcijo teniške karavane, ki je poskušala v času epidemije koronavirusa poskrbeti za spektakel in zabavo, a je nato vse skupaj postalo nenačrtovano žarišče novega koronavirusa. Javnost je bila najbolj ogorčena ob posnetkih divje zabave v srbski prestolnici, ki so kmalu zaokrožili po spletu. Na teh ni bilo niti najmanjše sledi o upoštevanje socialne razdalje med osebami.

Sporočilo za javnost Gorana Ivaniševića na Instagramu:

Danes se je seznamu teniških velikanov, ki so bili pozitivni na testu na novi koronavirus, pridružil še Goran Ivanišević. Dalmatinec je šel tako po stopinjah svojega varovanca Đokovića, prek družbenih omrežij pa sporočil, da je padel na tretjem opravljenem testu. V zadnjih desetih dneh je opravil dva preizkusa, na katerih je bil negativen, tokrat je bilo drugače. "Pravkar sem prejel rezultate današnjega, tretjega testa. Pozitiven sem na covid-19. Počutim se dobro in nimam nikakršnih simptomov," je zapisal 48-letni Hrvat, ki se je pred dnevi, ko je v Zadru potekal nesrečni teniški spektakel Adria Tour, družil s številnimi ljudmi.

Ostaja v samoizolaciji

Poleg vsakodnevnih treningov z Đokovićem so ga lahko gledalci spremljali na delu na ekshibicijski košarkarski tekmi, na kateri so se teniški asi družili in tekmovali proti članom KK Zadar, prisoten je bil tudi na druženju z najmlajšimi v sklopu dogodka Kids' day, na turnirju pa je odigral tudi ekshibicijski dvoboj dvojic.

V Zadru je imel zahtevno nalogo, saj je moral občinstvu sporočiti, da zaradi nenačrtovanih zapletov, sprva je bil z novim koronavirusom okužen Grigor Dimitrov, turnir ne bo izveden do konca. Foto: Reuters

Ivanišević prosi vse, ki so bili v zadnjih dneh z njim v stiku, da ukrenejo vse potrebno, da bi zaščitili sebe in svoje bližnje. Zmagovalec Wimbledona pred 19 leti je napovedal, da do nadaljnjega ostaja v samoizolaciji, vsem, ki so delili njegovo usodo in se okužili z novim koronavirusom, pa želi hitro okrevanje.

Poleg Ivaniševića in njegovega varovanca Đokovića so bila v zadnjih dneh na testih pozitivna številna imena iz sveta tenisa. Na seznamu so še Bolgar Grigor Dimitrov, Hrvat Borna Ćorić, Srb Viktor Troicki in Đokovićev kondicijski trener Marco Panichi.