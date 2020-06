Skesan Novak Đoković in kaj se dogaja z mamo Dražena Petrovića #video

Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, se je po okužbi z novim koronavirusom skesal in obljubil, da bo pomagal ljudem v Beogradu in Zadru. Jasno je že, da preostanek turnirja Adria Tour odpade.

V torek je v športnem svetu odjeknila novica, da je Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, pozitiven na novi koronavirus. Prav tako je okužena njegova žena Jelena, medtem ko so njuni otroci negativni. Vse skupaj se je začelo dogajati že v nedeljo, ko je za covid-19 zbolel bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov, nato še Borna Ćorić, Viktor Troicki in nazadnje Đoković.

V Beogradu in Zadru smo lahko videli nabito polne tribune. Foto: Reuters

"Prehitro je bilo"

Đoković se je v torek zvečer oglasil prek družbenih omrežjih in zapisal, da je bila organizacija turnirja Adria Tour povsem dobronamerna. "Iskreno se opravičujem vsem, ki imajo zaradi turnirja škodo. Verjeli smo, da je turnir izpolnjeval vse zdravstvene protokole in da je naša regija v dovolj dobrem stanju, da smo združili ljudi zaradi človekoljubnih razlogov. Zmotili smo se, bilo je prehitro. Ne morem vam povedati, kako žal mi je zaradi vsake okužbe," je sprva sporočil 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Guliver/Getty Images

Beograjčan je med drugim obljubil, da bo v bližnji prihodnosti pomagal ljudem v Beogradu in Zadru, in pozval vse, naj se gredo testirat. "Če ste bili na Adria Touru ali ste bili v bližini kateregakoli udeleženca, prosim, pojdite se testirat in spoštujte medsebojno razdaljo. Tistim v Beogradu in Zadru bomo v bližnji prihodnosti nudili zdravstveno pomoč. Preostanek turnirja je odpovedan in osredotočeni bomo ostali na tiste, ki so prizadeti. Molil bom, da bodo vsi ozdraveli," je še povedal Srb.

Mama Dražena Petrovića se trenutno dobro počuti Biserka Petrović, mama dražena Petrovića, se trenutno počuti dobro. Foto: Reuters

V Zadru sta se srečala Biserka Petrović, mama nekdanjega vrhunskega košarkarja Dražena Petrovića, in 33-letni Beograjčan. Biserka je sporočila, da se trenutno dobro počuti. "Nimam nobenih simptomov. Nimam povišane temperature in vseskozi si jo merim. Tri dni sem v samoizolaciji. Klicala sem tudi epidemiologa, ko sem izvedela, da je Novak pozitiven na virus. Rekli so mi, da naj počakam in da bom šla v prihodnjih dneh na testiranje," je za hrvaški portal 24sata povedala Biserka Petrović.

Olga Danilović in Donna Vekić sta si oddahnili

Javili sta se že tudi srbska teniška Olga Danilović in Hrvatica Donna Vekić. Obe sta v Zadru sodelovali na turnirju, a sta jo očitno dobro odnesli.

Zabava v Zadru, kjer sta bili prisotni tudi Donna Vekić in Olga Danilović.

Želim vas obvestiti, da sem se ob vrnitvi v Beograd testirala na covid-19 in da je rezultat negativen. Počutim se dobro in še naprej bom spoštovala priporočena pravila za samoizolacijo. Vsem hvala za skrb in podporo. Vsem, ki so pozitivni na ta virus, želim čimprejšnje okrevanje," je zapisala Olga Danilović.

Foto: Reuters Podobno sporočilo je poslala tudi Donna Vekić, uspešna hrvaška teniška igralka. "Pozdrav vsem. Želim vas obvestiti, da sem negativna na covid-19 in da bom v petek naredila še en test. Upoštevam navodila zdravnika in sem v samoizolaciji. Vsem, ki so okuženi, želim čimprejšnje okrevanje," je zapisala trenutno 24. igralka sveta.