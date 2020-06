Je Đoković okužen? Kritiziral ga je tudi dober prijatelj.

Novak Đoković se je testiral v Beogradu. Foto: Reuters V nedeljo je športni svet pretresla novica, da je bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov okužen s koronavirusom, zaradi česar se odpoveduje teniški finale v Zadru, kjer je potekal turnir v sklopu turneje Adria Tour. Nadaljevanje tega turnirja pa je tudi pod velikim vprašajem. V ponedeljek so sporočili, da sta od igralcev z novim virusom okužena še hrvaški igralec Borna Ćorić in Srb Viktor Troicki ter še dva iz spremljevalne ekipe.

Đoković testiranje na Hrvaškem zavrnil

Novak Đoković je na presenečenje mnogih v Zadru testiranje zavrnil in odšel v Beograd, kjer se je takoj po prihodu domov šel testirat. Kmalu zatem se je na družbenih omrežjih usul plaz kritik, potem ko so se igralci v Beogradu zabavali v nočnem klubu, v Zadru pa so igrali košarko.

Andy Murray: Upam, da se bomo vsi nekaj naučili iz tega, in dojeli, da je zelo resno. Foto: Gulliver/Getty Images

Murray upa, da se bodo vsi iz tega nekaj naučili

Oglasil se je tudi Andy Murray, ki je sicer zelo dober prijatelj srbskega zvezdnik, a Škot tokrat ni bil prizanesljiv do Đokovića.

"Vedno sem imel dober odnos z Novakom, a glede na to, kaj se je tam dogajalo, ni bilo videti dobro. Ko gremo skozi takšno obdobje, je pomembno, da najboljši športniki pokažejo, da je stvar resna. Torej socialna distanca in vse drugo, kar je priporočeno. Bilo je nekaj igralcev, ki se niso najbolj držali pravil. To meče slabo luč na naš šport, ko se zgodi nekaj takšnega. Upam, da se bomo vsi nekaj naučili iz tega, in dojeli, da je zelo resno. Na koncu se tenis ne bo vrnil, če bomo vsak teden imeli takšne težave in bodo teniški igralci delali, kar bodo želeli," je za britanski Metro povedal Murray.

Đokovič bi se moral čutiti odgovornega "Čeprav v tej državi ni obvezna distanca dva metra, to vsekakor ni šala, kajne?" Foto: Gulliver/Getty Images

Zelo kritičen je bil tudi Britanec Daniel Evans. Ta meni, da bi se moral Đoković čutiti odgovornega za nastali položaj. "To ni ravno dober zgled. Mislim, da igralcev ne bi bilo treba peljati na zabavo. Moral bi se počutiti odgovornega, glede na to, kako so potekali ti turnirji," je uvodoma povedal Evans, ki sicer meni, da je dobrodošlo organizirati tovrstne turnirje.

"Čeprav v tej državi ni obvezna distanca dva metra, to vsekakor ni šala, kajne? Mislim, da je prišlo do popolnega nespoštovanja pravil, in smola je, da sta Grigor in Ćorić dobila virus. Upam, da zaradi nepremišljenih potez ne bodo odpovedali OP ZDA," je za BBC povedal Evans.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020

Eden prvih, ki je se je oglasil, je bil Nick Kyrgios, avstralski teniški igralec. Ta je dejal, da do so bila njihova dejanja nespametna. Zaželel jim je hitro okrevanje in jih ob tem opozoril, da virus ni šala.