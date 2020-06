V Zadru preplah, Novak Đoković že v Beogradu, okužen tudi njegov rojak #video

V nedeljo zvečer je odjeknila novica, da je s koronavirusom okužen bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov, ki je bil v stiku tudi z Novakom Đokovićem in del njegovega ekshibicijskega turnirja Adria Tour. Mediji poročajo, da je Novak zavrnil testiranje na Hrvaškem in da je test že opravil v Srbiji. Iz Hrvaške prihajajo informacije, da so okuženi še trije teniški igralci, med drugim Hrvat Borna Čorić. Po zadnjih informacijah je okužen tudi Srb Viktor Troicki, ki sicer ni nastopil na turnirju v Zadru, je pa pred tem igral na turnirju Beogradu. Testiran bo tudi hrvaški premier Andrej Plenković.

Pregled naslovnic hrvaških in srbskih spletnih portalov ponuja podobno sliko. Teniški zvezdniki z maskami čakajo na testiranje za covid-19. Vsega nekaj ur po sproščenem druženje v Beogradu in pozneje Zadru. A ko je Grigor Dimitrov sporočil, da je bil pozitiven ob testiranju na novi koronavirus, je bilo "zabave" konec.

Javil se je okuženi igralec

Pozitiven naj bi bil tudi Viktor Troicki. Foto: Reuters Po pisanju Reporter N1 je eden od okuženih tudi Borna Ćorič in kondicijski trener Grigorja Dimitrova, Christian Groh in kondicijski trener Novaka Đokovića Marco Panichi. Po zadnjih informacijah je z novim koronavirusom okužen tudi Đokovićev rojak Viktor Troicki, je zapisala srbska tiskovna agencija Tanjug, ki se sklicuje na Sportski žurnal. Troicki je nastopil na prvem turnirju v Beogradu, nato pa pod pretvezo poškodbe končal svoje nastope na turnirju.

Do zdaj so sicer testirali 23 oseb, tamkajšnje institucije pozivajo ljudi, ki so bili v stiku z Dimitrovim, naj se javijo. Testiral se je tudi hrvaški teniški igralec Marin Čilić. Njegov test je bil negativen.

"Pozdravljeni, želim vam sporočiti, da sem pozitiven na covid-19. Vse prosim, ki so bili v zadnjih dneh z menoj v stiku, naj se gredo testirati. Zelo žal mi je, če sem s tem komu povzročil nevšečnosti. Počutim se dobro in nimam simptomov. Pazite se in pošiljam vam veliko ljubezni," je sporočil Ćorić.

Testiranje je v Zadru prestal tudi nemški teniški igralec Alexander Zverev, ki pa je preko Instagrama sporočil, da je bil njegov test negativen. Prav tako so bili negativni tudi vsi člani njegove ekipe. "Globoko se opravičujem vsem, ki sem jih potencialno ogrozil z mojim nastopom na tem turnirju. Še naprej se bom držal navodil zdravnikov in se samoizoliral. Vsem, ki so bili na testu pozitivni, želim čimprejšnje okrevanje. Pazite nase," je med drugim zapisal Zverev.

Odhod na testiranje pa je najavil tudi prvi mož hrvaške vlade Andrej Plenković, ki se je v soboto srečal s teniško karavano.

Igralci, ki so sodelovali na turnirju v Zadru. Drugi z desne je okuženi Grigor Dimitrov, četrti z desne pa je Borna Ćorić. Foto: Reuters

Đokovič ni čutil nobenih simptomov

Kot so sporočili organizatorji turnirja, so se nekateri teniški igralci in njihove ekipe prostovoljno testirali v Zadru. Novak Đoković, prvi igralec sveta, se je odločil drugače. Organizatorji so vsem sodelujočim dovolili, da se vrnejo domov, in to je stori tudi srbski teniški zvezdnik. Po informacijah iz Srbije se je Nole skupaj s svojo družino in ekipo že testiral. Zdaj čakajo na rezultate.

"Novak ni čutil nobenih simptomov, prav tako nihče iz njegove ekipe, tako da ni šel na testiranje. Ko bo prišel v Beograd, bo poklical epidemiologa, šel k zdravniku in ravnal po priporočilih zdravstvene službe," so sporočili organizatorji.

Spomnimo, da je bil Novak Đoković v zadnjih dneh z Bolgarom pogosto v tesnem stiku. V Zadru so skupaj igrali košarko, iz Beograda pa smo lahko videli posnetke z zabave, na kateri so se igralci družili in zabavali. Na račun tega na družbenih omrežjih že padajo ostre kritike.

Stars to be tested after Dimitrov positive cancels Djokovic event https://t.co/mUITMTtKXo pic.twitter.com/pqZXaBDizb — Cheryll Schuman (@cheryllshuman) June 22, 2020

Djokovic needs to take responsibility along with all the other players who participated in this for some cash in the middle of a global pandemic. Reckless idiots...



Cancel USO ASAPpic.twitter.com/C6hc9xUFyS — Grigor. (@Scores_WTA) June 21, 2020

Je Dimitrov že v soboto vedel, da z njim ni vse v redu?

V soboto smo lahko v Zadru spremljali dvoboj med Borno Ćorićem in Grigorjem Dimitrovom. Že takrat so nekateri slutili, da z 19. igralcem sveta ni vse v najlepšem redu. Po končanem dvoboju, ki ga je Dimitrov izgubil z izidom (1:4, 1:4), se ni želel rokovati s Ćorićem, prav tako ne s sodnikom.

Vsem hrvaškim državljanom, ki so bili v stiku z Grigorjem Dimitrovom več kot deset minut, priporočajo, da se samoizolirajo in obrnejo na svojega osebnega zdravnika.

Well, that was not a match. Something wasn't quite alright with Dimitrov. He chose not to shake hands rather just fistpump the umpire. pic.twitter.com/FmHDVlHpAZ — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) June 20, 2020

Panika tudi v košarkarskih vrstah Okužba bolgarskega teniškega igralca vznemirja Zadar, saj je bil Đokovićev gost v stiku s številnimi ljudmi. Oglasili so se tudi iz Košarkarskega kluba Zadar, ki je sodeloval pri organizaciji ekshibicijske košarkarske tekme s teniškimi zvezdniki v dvorani Kreša Ćosića. Po besedah klubskega predstavnika je sedem oseb v samoizolaciji. Med njimi so tudi člani prve ekipe. Spregledati ne gre niti tega, da je bil Dimitrov prisoten tudi ob srečanju Đokovića z Biserko Petrović, mamo pokojnega hrvaškega košarkarskega virtuoza Dražena Petrovića. Sportal Kaj je po tem presenečenju povedal ganjeni Đoković? #video

Foto: Twitter Nikogar niso hoteli spravljati v nevarnost

Organizatorji Adria Toura, ki je pred tednom potekal v Beogradu in bil zelo odmeven, so dejali, da je njihova prva prioriteta zdravje. V skladu s tem so se odločili, da odpovejo finalni dvoboj v Zadru.

"Grigor Dimitrov se je testiral v Monaku in je pozitiven na covid-19. Zelo nam je žal, trudili smo se spoštovati vse predpisane epidemiološke ukrepe. Od trenutka, ko smo izvedeli za to informacijo, smo v stikih z vsemi zdravstvenimi službami. Nihče, ki je bil vključen v organizacijo in v stikih z Grigorjem, nima simptomov. Kljub temu nikogar nismo hoteli spravljati v kakršnokoli nevarnost," je za Sportklub povedal Goran Ivaniševič, direktor turnirja v Zadru. Med drugim je povedal, da se je pred tremi dnevi testiral tudi sam, test pa je bil negativen.

Prav Ivanišević je v nedeljo ob 20.10 stopil na teniško igrišče v Zadru in obiskovalce obvestil o odpovedi. Po poročanju časnika Jutarnji list, so sledili žvižgi. "Žali mi je, da žvižgate, toda jaz sem pozitiven," se je odzval legendarni Splitčan, ki dobro leto sodeluje z Đokovićem.

V nedeljo je v Zadru zavladal nemir. Foto: Reuters

Kdaj? Kje? S kom?

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je napovedal oblikovanje desetčlanske delovne skupine, ki bo preverjala, kdaj, kje, kako in s kom vse je bil v stiku Dimitrovom. Poleg tega bo hrvaški odbor za civilno zaščito s tem tednom v Zadru z okolico poostril nadzor. Med drugim bodo uvedli prepovedi obiskov v bolnišnicah in drugih socialnih ustanovah. Minister Božinović je še namignil, da dogodek ne bo vplival na odpiranje športnih dogodkov za (omejeno) javnost, saj, kot pravi, virus in prišel s strani občinstva, temveč se je pojavil med igralci. "To je zdaj nova faza. Moramo se naučiti živeti in se učiti in dneva v dan," je za Slobodno Dalmacijo dejal Božinović.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekaj časa je bil v igri tudi Portorož

Že zdaj se postavlja vprašanje o nadaljevanju Adria Toura. V prihodnje bi morali igralci igrati v Banjaluki in nato še v Sarajevu. Omenimo lahko, da je bila nekaj časa v igri za organizacijo turnirja tudi Slovenija, a so iz slovenske teniške zveze sporočili, da nimajo pravih možnosti za organizacijo.

Še danes lahko pričakujemo nove informacije o morebitnih novih okužbah. Lahko se odkrito vprašamo, kako bo ta dogodek vplival na nadaljevanje teniške sezone. Mnogi si močno prizadevajo, da bi izpeljali nekaj turnirjev na najvišji ravni.