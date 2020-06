Kaj je po tem presenečenju povedal ganjeni Đoković? #video

Po koncu novinarske konference je Novaka Đokovića presenetila Biserka Petrović, mama pokojnega košarkarskega virtuoza Dražena Petrovića, ki je pobudniku teniške turneje Adria Tour podarila Draženov dres Netsov številko 3, on pa ji je podaril teniški lopar.

"Zelo me je ganilo darilo, hvala, da ste prišli, gospa Biserka," se ji je zahvalil, o Draženu pa povedal naslednje: "Kaj reči o Draženu, on je ikona športa, ki se mu je klanjala cela Amerika, cel svet. Imel sem priložnost prisluhniti nekaterim vašim intervjujem, najbolj pa me je ganil dokumentarni film z naslovom Nekoč brata. V čast mi je, da danes stojim tukaj z vami," je bil ganjen prvi lopar sveta, ki je sprva nameraval obiskati tudi Šibenik, rojstno mesto Dražena Petrovića, in njegov muzej v Zagrebu, a je zaradi drugih obveznosti obisk preložil na poznejše obdobje.

Oglejte si dokumentarni film z naslovom Nekoč brata, ki govori o prijateljstvu med Vladetom Divcem in Draženom Petrovićem ter izjemni jugoslovanski košarkarski generaciji s Tonijem Kukočem, Dinom Radjo, Žarkom Paspaljem in drugimi.

Teniška karavana z osmimi teniškimi zvezdniki se je prejšnji konec tedna ustavila v Beogradu – turnir si je ogledalo več kot osem tisoč navijačev –, po postanku v Zadru pa se seli v Banjaluko in Sarajevo.

Teniško smetano bi morali gostiti tudi v Črni gori, a je zaradi pandemije ta del turnirja odpovedan. Kot nadomestno lokacijo se je omenjalo Slovenijo, a je zaradi ukrepov v zvezi z zajezitvijo novega koronavirusa oz. obvezno karanteno za prišleke iz Srbije tudi ta možnost splavala po vodi.

Preberite še: