Mama Dražena Petrovića zavrnila slovensko-ameriško ponudbo

Biserka Petrović, mama pokojnega košarkarja Dražena Petrovića in Aleksandra Petrovića, nekdanjega košarkarja, danes selektorja brazilske reprezentance, je v pogovoru za 24sata ob obletnici Draženove smrti razkrila, da obstaja velik interes za snemanje filma o Draženovi življenjski zgodbi.

"Oglasil se nam je slovenski menedžer iz Los Angelesa in ponudil, da bi Američani posneli igrani film o Draženu. Želeli so odkupiti vse pravice, kar bi pomenilo, da naša družina ne bi imela nobenega vpliva na film. Ker nam to ni odgovarjalo, ker bi želeli k filmu prispevati svoj delež, saj smo želeli, da so v njem emocije, smo ponudbo zavrnili," je povedala Petrovićeva, ki v Zagrebu skrbi za Memorialni center Dražena Petrovića.

Slovenski menedžer, ki je stopil v stik z družino pokojnega košarkarja, naj bi bil slovenski režiser Mitja Okorn (na njegov odgovor še čakamo), producent in režiser, ki je želel posneti film, pa Steven Oritt, avtor številnih glasbenih spotov (tudi za skupine Foo Fighters, Muse, OneRepublic), ki je bil za svoje delo že večkrat opažen in nagrajen.

Oritt je pred šestimi leti ustanovil svojo produkcijsko hišo James Lucy Productions, v njenem okviru pa posnel tudi svoj prvi celovečerni film z naslovom My Name is Sara.

Petrovićeva je povedala, da so ji Američani za film ponudili 100 tisoč ameriških dolarjev, posneli pa naj bi serijo, s čimer se ni strinjala, saj bi raje videla igrani film.

Foto: Guliver/Getty Images

"Tudi naš producent v ZDA Pete Radović (nagrajeni športni producent CBS Sportsa), ki je preveril ozadje ponudbe, nam je predlagal, da počakamo na boljšo ponudbo. Pravi, da je še dovolj časa za film, jaz pa pravim, da se čas izteka."

"Ljubše bi mi bilo, če bi film posneli naši ljudje. Ponudb je več, tudi od naših mladih izseljencev po Evropi, samo izbrati moramo," je dejala in poudarila, da ne njej in ne Draženu nikoli ni šlo za denar, ampak za to, da se na film prenesejo čustva, ki jih prinaša Draženova zgodba.

Ljubitelji košarke se bodo morali do takrat zadovoljiti z muzikalom o Draženu, ki ga pripravlja Ivica Krajač in je tik pred premiero.

Foto: Guliver/Getty Images

V igri je tudi dokumentarni film z naslovom Nekaj močnejšega od mene režiserja Ivana Turkovića Krnjaka, čeprav bi Biserka prej podprla igrani film, saj pravi, da je dokumentarnega materiala dovolj že v muzeju.

Katerega igralca si predstavlja v vlogi Dražena, ni želela razkriti, niti imena režiserja, s katerim bi najraje sodelovala.

