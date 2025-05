Hrvaški športni komentator in nekdanji kolesar Nikola Smolić je v oddaji Športne minute na HRT slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja primerjal z enim največjih športnikov nekdanje Jugoslavije – legendarnim Draženom Petrovićem. Zanj sta oba tako nadarjena, kot je bil sloviti skladatelj Wolfgang Amadeus Mozart.

Nikola Smolić o Tadeju Pogačaru 🚴‍♂️🇸🇮 pic.twitter.com/51ht72g8gz — HRT Sport (@HRTsport) May 9, 2025

"Pogačar je zame tisto, kar so nekoč govorili za pokojnega Dražena – kolesarski Mozart," je v oddaji Športne minute na HRT izjavil televizijski športni komentator Nikola Smolić. "V kolesarstvu, ki je zelo nevaren šport, poln pritiska, ki ga veliko kolesarjev ne zmore prenesti, je zelo pomembna tako fizična kot psihična moč," je izpostavil v nadaljevanju, in kot kaže, ima Pogačar oboje.

Smolić je na vprašanje, ali je slovenski as že zdaj največji vseh časov, dejal, da o tem ne želi soditi prehitro. "To bomo videli šele ob koncu kariere, ki pa pri 26 letih še zdaleč ni blizu zaključka."

Dražen Petrović Foto: Getty Images

Pogačarjevi spomeniki: Takšne statistike ni dosegel niti veliki Eddy Merckx

Smolić je razkril tudi zanimivost, ki jo je slišal od prijatelja iz Slovenije – da je imel Pogačar letos v načrtu osvojitev vseh petih kolesarskih spomenikov: Milano–Sanremo, Flandrija, Pariz–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège in Lombardija. Čeprav mu je ta ambiciozni načrt spodletel že na prvi spomeniški klasiki, ko je bil na Milano–Sanremu tretji, je nato slavil na Flandriji in v Liègeu, kar pomeni, da je od štirih že izpeljanih letos osvojil kar dve.

"Na zadnjih šestih spomenikih – od lanske zmage na dirki Liège–Bastogne–Liège do Lombardije, kjer je zmagal že četrtič, in letošnjih štirih klasik – je Pogačar zmagal štirikrat, bil enkrat drugi in enkrat tretji. Takšne statistike ni dosegel niti veliki Eddy Merckx," je navdušeno pripovedoval Smolić.

Foto: Reuters

Z glavnim tekmecem trenirata na isti lokaciji

Pogačar, ki je zaradi nastopanja na klasikah v prvem delu sezone letos izpustil Giro, je trenutno na višinskih pripravah v španski Sierra Nevadi, kjer se na glavni cilj sezone – Dirko po Franciji (5.–27. julij) – pripravlja tudi njegov največji tekmec Jonas Vingegaard. Oba bosta pred Tourom nastopila še na pripravljalni etapni dirki Kriterij po Dofineji (8.–15. junij).

Pogačarja jeseni čaka še svetovno prvenstvo v Ruandi v Afriki, kjer bo branil naslov svetovnega prvaka, oktobra pa bo skušal še petič zapored zmagati na Lombardiji. Dan pozneje, 12. oktobra, ga na Krvavcu čaka Pogi Challenge in druženje z navijači.

