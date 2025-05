Pogačar z izzivom kolesarjenja na Krvavec - S klanca v klan'c

Kot so obvestili na spletni strani pogichallenge.com, gre za športno-družabni dogodek, ki se bo začel v Komendi in bo vodil vse do cilja na Krvavcu. Število mest na tem izzivu - 1189 - ni naključno: prav toliko višinskih metrov namreč znaša vzpon s Pogačarjeve domače vasi Klanec pri Komendi do vrha.

Izziv bo imel prilagojeno tekmovalno noto. Prvi del - približno devet kilometrov - bo skupinski start iz Komende, kjer bodo kolesarji vozili v družbi Tadeja Pogačarja. Na razcepu za Krvavec pa se bo začel drugi, tekmovalni del: Pogačar bo za trenutek zaostal in pustil vseh 1189 kolesarjev naprej. Nato se bo sam pognal v lov.

Kolesarje čaka 1189 višinskih metrov v slabih 14 kilometrih, s povprečnim naklonom 7,6 odstotka.

Cilj izziva pa je: ostati pred Pogačarjem vse do vrha.

Pri projektu sodeluje tudi nacionalna radiotelevizija RTV Slovenija, ki bo zagotovila prenos na vseh treh platformah na spletni strani rtvslo.si, na radiu Val 202 in na TV Slovenija.

Po prihodu v cilj bo sledila zabava za navijače, pa tudi dražba Pogačarjeve kolesarske opreme, katere izkupiček bo namenjen Fundaciji Tadeja Pogačarja. Na cilju Pogi izziva pa bo tudi brezplačen koncert zasedbe Siddharta.

