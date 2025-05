Adam Yates, ki se je ekipi pridružil leta 2023, se je izkazal kot zanesljiv kolesar za skupne uvrstitve in ključen član ekipe v gorskih etapah, so zapisali pri Pogačarjevi ekipi, vključno z nizom opaznih nastopov na dirki po Franciji.

✍️ We are pleased to announce the contract extensions of two of our experienced riders: @AdamYates7 🇬🇧 and @gro_felix 🇦🇹.



Yates has committed to the team through 2028, while Großschartner will continue with us through 2027.



Both riders have played key roles in our stage races… pic.twitter.com/z4AwJsKks3