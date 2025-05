Dirka po Italiji od A do Ž – dobesedno

Italijanski Giro smo tri dni pred začetkom 108. izvedbe razstavili od črke A do Ž. Vsaka črka skriva svoj pojem, ime, simbol ali kraj, ki je pustil pečat v tej italijanski rožnati uspešnici, ki navdušuje že vse od leta 1909. Začeli bomo z A kot Albanijo in končali z Ž kot željo.

A – Albanija

Dirka po Italiji se bo prvič v zgodovini začela v Albaniji, ki bo gostila prve tri etape. Štart bo v petek, 9. maja, v Draču, cilj prve etape pa bo v glavnem mestu Tirani. Tirana bo v soboto gostila tudi posamično vožnjo na čas, v tretji etapi pa bodo kolesarji vozili na krožni etapi okoli obmorskega mesta Vlora.

Foto: Guliverimage

B – Bonifikacije

Novost letošnjega Gira je tako imenovani Red Bull KM, ki se bo pojavil na 19 od 21 etap, se pravi na vseh, razen kronometrskih. Gre za kilometer pod sponzorstvom proizvajalca energijskih pijač, ki se zaključi z vmesnim sprintom. Prvi trije kolesarji, ki bodo prečkali oznako za konec Red Bull kilometra, bodo prejeli bonifikacije šestih, štirih in dveh sekund za skupno razvrstitev.

C – Cima Coppi

Najvišja točka letošnjega Gira je Colle delle Finestre (2.178 m), ki bo odločilna na predzadnji etapi s ciljem v Sestrieru. Organizatorji se bojijo, da se bodo zaradi preobilice snega na vzponu klancu na Finestre morali odpovedati.

Č – Čas, vožnja na čas

Na letošnjem Giru bosta dve posamični vožnji na čas: 13,7 kilometra v Tirani (2. etapa) in 28,6 kilometra med Lucco in Piso (10. etapa).

D – Dolžina

Dolžina letošnjega Gira je 3.413,3 kilometra, razdeljenih v 21 etap. Kolesarji bodo morali premagati 52.350 višinskih metrov.

E – Etape

21 etap in 15 novih gostiteljskih mest.

Chris Froome si je leta 2018 s spektakularno solo vožnjo z vzponom na Colle delle Finestre zagotovil skupno zmago na Dirki po Italiji. Foto: Guliverimage

F – Froome, Chris

Britanski kolesar Chris Froome si je leta 2018 s samostojnim pobegom 80 kilometrov pred ciljem, čez zloglasni vzpon na Colle delle Finestre (8 km makadama, 9,1 % povprečni naklon), zagotovil skupno zmago na Giru.

G – Etapa od Gubbia do Siene

Deveta etapa letošnjega Gira, ki bo kolesarje vodila od Gubbia do Siene, bo ena najbolj spektakularnih na letošnji dirki. Na trasi bo skoraj 30 kilometrov slovitega makadama, znanega s priljubljene spomladanske klasike Strade Bianche, kar obeta razburljivo in tehnično zahtevno preizkušnjo, polno prahu, taktičnih preobratov in pravega kolesarskega spektakla v srcu Toskane.

H – Hvaležnost

Zadnja etapa letošnjega Gira se bo v znak spoštovanja in hvaležnosti pokojnemu papežu Frančišku začela v Vatikanu, kjer bodo kolesarji prevozili simbolično trikilometrsko traso skozi Vatikanske vrtove, mimo rezidence Santa Marta, kjer je živel papež Frančišek. Nato se bo etapa nadaljevala proti Rimu in se zaključila v bližini mogočnega Koloseja. Organizatorji in kolesarji se bodo s tem edinstvenim zaključkom poklonili papežu Frančišku, ki je 21. aprila letos umrl zaradi posledic možganske kapi.

Giro bo v zadnji etapi kolesarje popeljal celo v Vatikan, s čimer se bodo poklonili spominu na pokojnega papeža Frančiška. Foto: Reuters

I – IUMAN: Novi sponzor rožnate majice

Letošnja rožnata majica (maglia rosa), simbol vodilnega kolesarja v skupnem seštevku Gira, je doživela osvežitev. Glavni sponzor je postala blagovna znamka IUMAN, nova moška linija podjetja Intimissimi. Majica, ki jo je oblikovala športna znamka Castelli, vključuje svetovni zemljevid kot simbol globalnega dosega dirke.

J – Jan Tratnik

Jan Tratnik, zmagovalec etape Gira v koronski izvedbi leta 2020, bo ključen pomočnik Primožu Rogliču v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Tratnik bi moral skupaj z Rogličem nastopiti že na Giru 2023 (takrat v dresu Jumbo-Visme), a ga je dan pred začetkom dirke med ogledom trase zbila neprevidna voznica, zaradi česar se je njegov nastop na dirki končal, še preden se je sploh začel.

Jan Tratnik je etapno zmago na Giru osvojil v koronskem letu 2020. Foto: Guliverimage

K – Konkurenti

Največja konkurenta Primoža Rogliča v boju za rožnato majico bosta – vsaj na papirju – mladi španski talent Juan Ayuso in izkušeni Britanec Adam Yates, oba člana moštva UAE Emirates-XRG. Visoke načrte imajo tudi Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), lani najboljši mladi kolesar, Egan Bernal, zmagovalec Gira leta 2021, in njegov moštveni kolega Thymen Arensman (INEOS Grenadiers). V boj za rožnato majico se odkrito podajata tudi Mikel Landa (Soudal Quick-Step) in Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), zmagovalec Gira 2019. Med izzivalci je tudi Italijan Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

L – Lucca

Ena najbolj spektakularnih etap letošnjega Gira bo deseta, posamična vožnja na čas, ki bo kolesarje popeljala od zgodovinskega mesta Lucca do znamenite Pise s slovitim poševnim stolpom. Etapa se bo začela z vožnjo po edinstvenem obzidju Lucce – enem najbolje ohranjenih renesančnih mestnih obzidij v Evropi, ki v dolžini 4,2 kilometra v celoti obdaja staro mestno jedro –, nato pa se bo nadaljevala proti cilju v bližini poševnega stolpa na slovitem trgu Piazza dei Miracoli.

Mesto Lucca bo gostilo start druge posamične vožnje na čas, ki se bo po slabih 29 kilometrih končala v Pisi. Foto: Guliverimage

M – Mortirolo

Vzpon na Mortirolo je eden izmed najbolj legendarnih in najtežjih vzponov na kolesarski dirki Giro d'Italia. Je v Alpah v Italiji in je priljubljen med kolesarji in gledalci zaradi svoje izjemne težavnosti. Letos kolesarje čaka v 17. etapi.

N – Nova Gorica

Letošnja dirka po Italiji bo 24. maja spet obiskala Slovenijo. Štirinajsta etapa se bo začela v Trevisu in končala na Trgu Evrope v Novi Gorici, ki povezuje obe Gorici in je letos del programa Evropske prestolnice kulture.

O – Organizator

Giro organizira agencija RCS Sport.

Primož Roglič je prvi Slovenec s skupno zmago na Giru. Foto: Ana Kovač

P – Primož Roglič

Slovenski as se vrača z ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe in cilja na drugo skupno zmago na Giru. V svojem kolesarskem življenjepisu ima tudi štiri etapne zmage na Giru, vse je dosegel v vožnji na čas. Prvič že leta 2016.

R – Rim

Dirka se bo 1. junija končala v Rimu, glavnem mestu Italije in enem izmed najpomembnejših mest v zgodovini človeštva. Rim je bil glavno mesto Rimskega cesarstva, ki je vplivalo na skoraj vse vidike zahodne civilizacije. Rim je tudi pomembno kulturno, politično in versko središče.

S – Sestriere

Vzpon do smučarskega središča Sestriere bo ena izmed ključnih preizkušenj v 20. etapi letošnjega Gira. Etapa, ki bo na sporedu 31. maja, bo dolga 205 kilometrov, imela bo več kot 4.300 metrov višinske razlike in bo vsebovala dva zahtevna vzpona: najprej na Colle delle Finestre, nato pa zaključni vzpon na Sestriere. Če ne prej, bo ta etapa zagotovo že dala končnega zmagovalca Gira.

Matevž Govekar bo letos prvič nastopil na Giru. Konkurenco bo poskusil presenetiti predvsem v šprintih manjše skupine. Foto: Sprint Cycling Agency

Š – Šprinti

Etape, kot sta četrta in 12., bodo priložnost za sprinterje, da pokažejo svojo moč. Med glavnimi kandidati za ciklamno majico so Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), Avstralec Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck) in Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Dokazati se bo skušal tudi slovenski šprinter Matevž Govekar, ki bo prvič nastopil na Giru. Kot je povedal v intervjuju za Sportal, je takoj, ko se je začelo šušljati, da bo etapa Gira letos tudi v Sloveniji, potihoma upal, da bo tudi on nastopil na dirki.

T – Trofeo Senza Fine

Neskončni pokal (Trofeo Senza Fine) velja za enega najlepših, če ne kar za najlepši pokal v svetu kolesarstva. 1. junija ga bo v Rimu visoko dvignil tisti kolesar, ki bo iz treh težkih tednov dirkanja na italijanskih cestah izstopil kot zmagovalec. Spiralni pokal z imeni vseh preteklih zmagovalcev Gira je lani domov odnesel Tadej Pogačar, predlani pa Primož Roglič.

Neskončni pokal (Trofeo Senza Fine) sta zadnji dve leti osvojila Slovenca, leta 2023 Roglič in lani Pogačar. Lahko Rogliču uspe tudi letos? Foto: Ana Kovač

U – UCI WorldTour

Giro je del elitne serije dirk pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze.

V – Vlora

Obmorsko mesto Vlora bo gostilo tretjo etapo Gira in s tem zaključilo albanski uvod dirke. Mesto se ponaša s čudovitimi razgledi na Jadransko in Jonsko morje, zaradi česar bo etapa vizualno ena najlepših. Vlora je znana tudi kot kraj razglasitve neodvisnosti Albanije leta 1912.

Tadej Pogačar, ki je lani dominiral na Giru, bo italijansko pentljo letos izpustil. Foto: Ana Kovač

Z – Zmagovalec

Giro d’Italia je ena najstarejših in najprestižnejših kolesarskih dirk na svetu. Prvič so jo organizirali leta 1909, pobudo pa je dal časopis La Gazzetta dello Sport. Danes je to prva od treh tritedenskih dirk, t. i. Grand Tourov, v sezoni.

Ž – Želja

Prvi zmagovalec Gira daljnega leta 1909 je bil Italijan Luigi Ganna, zadnji dve izvedbi pa sta bili v znamenju slovenskih zmagovalcev. Lani je zmagal slovenski šampion Tadej Pogačar, predlani pa Primož Roglič. Želja slovenskih ljubiteljev kolesarstva je, da Roglič zmago ponovi. Mu lahko to namero kdo prepreči?

