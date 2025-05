Medtem ko Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) nastopa na 108. Dirki po Italiji, se glavna favorita za zmago na poletni Dirki po Franciji, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), mudita na višinskih pripravah v Sierri Nevadi. Slovenca in Danca so kolesarski navdušenci ujeli na treningu, 26-letnik s Klanca pri Komendi je osupnil z izjemno vožnjo v klanec.

Moštvi UAE Team Emirates – XRG in Visma | Lease a Bike za letošnji Tour de France se te dni mudita na višinskih pripravah v Španiji, kolesarski navdušenci pa so že posneli treninga glavnih favoritov za zmago na francoski pentlji, Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Medtem ko je slovenski as, najboljši kolesar sveta, navdušil z vožnjo v šestodstotni klanec, so danskega šampiona posneli med bolj zmerno vožnjo z enim od moštvenih kolegov.

Tudi Remca Evenepoela, ki bo poleti med 5. in 27. julijem eden od štirih glavnih favoritov za skupno zmago, so te dni opazili na treningu v domovini, Belgiji. Četrti, Primož Roglič, pa se za Tour ogreva na rožnati pentlji, na kateri je en dan še nosil majico vodilnega, po štirih etapah pa zaseda drugo mesto v skupnem seštevku.

Pogačar bo na letošnjem Touru branil lansko zmago, napadal pa že svojo četrto na dirki vseh dirk, pred najpomembnejšim Grand Tourom sezone bo nastopil še na Kriteriju po Dofineji (od 8. do 15. junija). Na tej dirki bosta tudi Vingegaard in Evenepoel.

Preberite še: