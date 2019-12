Draženova mama razkrila, kaj je skrivnost Dončićevega uspeha #video

Biserka Petrović o Draženu in Luki Dončiću:

"V Luki vidim človeka, ki je kar najbolj podoben Draženu." Foto: Siol.net Najboljšemu košarkarju meseca novembra v ligi NBA Luki Dončiću hvalnice pojejo na vsakem koraku.

Nad 20-letnim Slovencem je navdušena tudi Biserka Petrović, ki smo jo po naključju srečali v muzeju, posvečenem njenemu pokojnemu sinu Draženu Petroviću.

Tega nedaleč od vhoda krasi velik pano leta 1993 tragično preminulega košarkarskega Mozarta, ob njem pa lutka, ki v rokah drži dresa slovenskih NBA-jevcev Gorana Dragića in Dončića.

Podobnost z Draženom

"Luko spremljam, že odkar je igral v Madridu. Neprestano! Tudi Dražen je leto dni igral v Madridu, poleg tega me Luka spominja nanj. V njem vidim človeka, ki je kar najbolj podoben Draženu.

Ne samo zaradi mladosti, ampak tudi igre, saj igra, kot je igral Dražen. Luka je v ligo NBA vstopil kot izdelan igralec, kar je zelo pomembno. Kljub svojim letom je bil ob prihodu v NBA izdelan igralec. Morda je to v ZDA koga presenetilo, mene nikakor ni," vzneseno in z vidno ljubeznijo do košarkarskega usnja pripoveduje Biserka, ki redno spremlja dogajanje v najkakovostnejši košarkarski ligi na svetu.

"Luka se ne boji nikogar! To je bistvo. S tem se rodiš, tega se ni mogoče naučiti," pravi o najboljšem igralcu meseca novembra v NBA. Foto: Reuters

Čestitke čez lužo

"Na Hrvaškem se največ govori o Bojanu Bogadnoviću. Tudi on je igral v Madridu in pri Netsih. Njegov vzornik je bil Dražen. Tudi on dobro igra. No, pred kratkim je dosegel le 11 točk, pa saj ne more biti vedno najboljši. Tudi Luka je zadnjič dosegel samo 22 točk, kar je zanj skromna številka."

Ob tem pripomni, da "ima na očeh" tudi zlatega slovenskega kapetana Gorana Dragića, ki se je pri Miami Heat dodobra spoprijel z novo vlogo, ko v igro prihaja s klopi. Ob izstopajočih predstavah Slovencev v NBA, kot pravi, čez lužo pošlje čestitke.

Foto: Vid Ponikvar

"Nikogar se ne boji"

"Morda mu je šlo na roko tudi to, da dobiva veliko minutaže in da se v ligi NBA zdaj igra drugačna košarka, kot so jo igrali nekoč. Zdaj ni več toliko poudarka na obrambi kot v Draženovih časih, zdaj je bolj 'Vzemi žogi in šutiraj!'. Luka je dober v prodorih, je dober podajalec, odlično strelja ... In ne boji se nikogar! To je bistvo. S tem se rodiš, tega se ni mogoče naučiti," Biserka razmišlja o receptu za uspeh Ljubljančana, ki je kaj hitro postal prvi zvezdnik Dallasa in v številnih pogovorih tudi morebitni kandidat za najkoristnejšega igralca NBA.

O tem, da bo sin Aleksandar olimpijsko vozovnico z Brazilci lovil v Splitu:

"Z Dončićem vam lahko uspe …"

Prepričana je, da lahko Dončić slovenski košarkarski reprezentanci pomaga do premiernega nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto.

Slovenci bodo olimpijske sanje poskušali uresničiti junija 2020 v Kaunasu, kjer bodo njeni tekmeci sprva Poljaki in Angolci, nato pa morda tudi Venezuela, Južna Koreja in gostiteljica Litva.

"Če bo igral Luka, mislim, da vam to lahko uspe. Osebno menim, da vam lahko," je optimistična o slovenskih sanjah o OI. Ob tem ne pozabi omeniti rojakov in sina Aleksandra, selektorja Brazilcev, ki bo olimpijske kvalifikacije igral v domovini.

"Starejši sin Aleksandar je zdaj selektor Brazilije, ki jo v kvalifikacijah, v Splitu, čakajo Hrvati, njegovi nekdanji varovanci. To bo zanimivo. Kot bi vse to od zgoraj nekdo zrežiral."

