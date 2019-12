Kokoškov brez pravega odgovora na kočljivo vprašanje o Dončiću

Kar nekaj prahu je pred dnevi v Sloveniji dvignilo ameriško ugibanje o tem, zakaj je Sacramento kot drugi na Draftu 2018 preskočil ljubljanskega mladeniča. Vse bolj pa postaja jasno, da se je uštel tudi Phoenix, ki je tedaj izbiral kot prvi. Njihov izbor je bil Deandre Ayton, medtem ko pa je Luka Dončić, kot je znano, po kupčiji z Atlanto pristal v Dallasu. Zato ne čudi, da so se pri hrvaškem Indexu v pogovoru z Igorjem Kokoškovom, ki je bil v tistem obdobju trener Phoenixa, dotaknili tudi te teme. "Na žalost vam na to vprašanje zaradi poklicnega kodeksa ne morem odgovoriti. Ker pa ste me že vprašali, naj povem, da spim povsem mirno in brezbrižno," leto in pol pozneje odgovarja Kokoškov, ki je Dončiča seveda dobro poznal, saj sta plodno sodelovala na zlatem EuroBasketu 2017.

Najbolj raznovrsten košarkar na planetu?

Kokoškov, ki je Phoenix vodil eno sezono, nato pa se je po odpovedi v Arizoni preselil v štab Sacramento Kings, kljub vsemu ne skriva vidnega navdušenja nad Dončićem, za katerega pravi, da je morda v tem trenutku celo najbolj raznovrsten košarkar na svetu. ''Pri dvajsetih letih spada med najbolj dominantne v ligi. Nima smisla govoriti o potencialu, saj je to že prerasel. Njegova igra je očarljiva. Ni le stalna nevarnost za tekmečev koš, temveč odlično razigrava ekipo in vsakega soigralca dela boljšega,'' pravi srbski trener in dodaja, da se Luka še vedno razvija in raste, zato je težko ugibati o njegovih mejah. "Trenutno lahko le uživamo," pravi.

Dallas je idealen, a uspel bi tudi drugje

Čeprav ni igral pod njegovo taktirko v Phoenixu, hkrati pa je zdaj tekmec Sacramenta, pa je Kokoškov prepričan o tem, da je prav Dallas idealno okolje za otroka ljubljanske Olimpije in nekdanjega zvezdnika madridskega Reala. "V Dallasu je v fantastičnem položaju, saj klub ne deluje stihijsko in spontano, temveč ima vsak zakaj tudi svoj zato. Načrtno so ga pripeljali v klub, poleg tega pa je eno leto preživel tudi ob Dirku Nowitzkem. Kot 19-letnik je postal vodja, tisti, ki prevzema odgovornost v trenutkih, ko se tekma lomi. Po drugi strani pa ima Luka takšne prilagoditvene sposobnosti in toliko talenta, da bi uspel tudi v klubu z več zvezdniki," je v intervjuju za omenjeni hrvaški medij dejal novi selektor Srbije.