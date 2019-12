Dončićeva nova merila kakovosti

Ni bil ravno njegov sanjski večer. 22 točk. Pod sezonskim povprečjem. Le na eni tekmi je v tej sezoni prispeval manj točk. Dodal je še sedem skokov in šest asistenc. A že ugotovitev, da gre za podpovprečne številke, priča o tem, kako visoko je letos letvico postavil Luka Dončić. Po tekmi pa se je naslonil predvsem na ekipno uspešnost. Dallas je vknjižil še četrto zaporedno zmago, deveto na zadnjih desetih tekmah, predvsem pa 15. v sezoni. S tem ostaja pod vrhom lestvice zahodne konference, na četrtem mestu, šest zmag pred "mejnimi" ekipami na mestih za končnico.

Ko Dončić ni prvi strelec

"Zmagali smo. To je zame edino pomembno. Ujeli smo niz. Smo na dobri poti," je bil po tekmi redkobeseden Dončić, ki tokrat ni bil razpoložen pri metih za tri točke (1:8), v nos pa mu je šel tudi sodniški kriterij. A ker je pet košarkarjev Dallasa preseglo mejo desetih točk, pri čemer je vlogo prvega strelca tokrat prevzel Dwight Powell, je bil v slačilnici lahko dobre volje. "Imamo dobro skupino igralcev. Vsi se trudijo, da postanejo enotna ekipa. Jasno, ne gre brez težav. A v težavah znamo strniti svoje vrste," je svojo zasedbo hvalil trener Rick Carlisle.

Foto: Getty Images

"V igri tudi na klopi"

Dallasov trenerski šef se je dotaknil tudi Dončićevih minut na klopi. "Na vsaki tekmi, ne glede na to, kaj se zgodi, je prav Luka tisti, ki želi igrati in predvsem tekmovati. Ko pa je na klopi, je prvi med navijači. Vedno je v tekmi. Spodbuja soigralce," je 20-letnega Slovenca hvalil Carlisle, vesel dobrega igralskega ritma in predvsem rezultatske kontinuitete. Upa, da se bo ta nadaljevala tudi ob koncu tedna, ko se bo Dallas znova pomeril s Pelikana iz New Orleansa in se nato udaril še s Sacramentom.

Boljši na vseh ravneh

Dončićeva statistika s tekme proti Minnesoti je bila resda ena najbolj skromnih v sezoni 2019/20, a obenem na ravni povprečja pretekle sezone. Letošnja je krepko boljša. Po četrtini rednega dela sezone je namreč Dončićev napredek viden na prav vseh ravneh, zato ne čudi, da se ob nedavnih priznanjih za igralca tedna in meseca o prvem zvezdniku Dallasa že govori kot o potencialnem kandidatu za najkoristnejšega igralca v ligi.

Luka Dončić: prva in druga sezona v ligi NBA