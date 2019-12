Shaqovo sporočilo Dončiću

Potem ko je Luka Dončič na najboljši možen način (z zmago nad New Orleansom, h kateri je prispeval 33 točk in 18 skokov) odgovoril na čestitke ob osvojenem priznanju za najkoristnejšega zahodnega igralca oktobra in novembra, se je festival hvalnic na njegov račun le nadaljeval. Tokrat izpostavljamo, kaj so o Ljubljančanu povedali Shaquille O'Neal, Charles Barkley in Isiah Thomas.

"Ta tekma je bila zame res nekaj posebnega, saj sem pred njo izvedel, da sem postal zahodni igralcem meseca. To mi veliko pomeni. Obenem pa vem, da sem zahvalo dolžan soigralcem in trenerjem. Brez njih to ne bi bilo mogoče," je po novem pravljičnem dnevu, v katerem je prvič v karieri postal konferenčni igralec meseca (lani je prav vsak mesec postal novinec meseca), nato pa je k zmagi Dallasa nad New Orleansom (118:97) prispeval 33 točk in 18 skokov, dejal Luka Dončić ter prejemal čestitke z vseh strani. "Zasluženo! Izjemen je. Užitek je biti v njegovi družbi," ga je pohvalil trener Rick Carlisle, vesel že 14. zmage v sezoni, s katero Dallas ostaja na četrtem mestu zahodne konference.

Foto: Getty Images Shaq sporoča: Fant, zabavaj se! Iz slovenskega zornega kota je po vsaki tekmi Dallasa prav neverjetno spremljati vse ameriške televizijske pogovorne oddaje. Luka Dončič, katerega ime je na ravni izgovorjave sicer še vedno trd oreh, je stalna tema pogovorov. Ne več kot senzacija, ampak, dejstvo. Na zanimiv način se je vprašanja lotil legendarni Shaquille O'Neal.



"Gre za mladega fanta, ki je začutil zaupanje okolja. Zdaj je še boj odločen. Vidi se, da že od šestnajstega leta igra na visoki ravni. To je njegova prednost. Tudi slog igre v ligi NBA, ki se nagiba na evropsko stran, mu je pisan na kožo. Je odličen strelec, ekipni igralec, obvlada žogo … A kar mi je najbolj všeč, je dejstvo, da se zabava. Kot bi mladeniču dejali: 'Fant, Dirka ni več. Zabavaj se.' Zaupam Dallasovemu sistemu," je kot gost TNT povedal Shaq.

Foto: Reuters

Barkley: Fantastično opravlja svoje delo, toda … Z O'Nealom se strinja tudi Charles Barkley. Nekdanji zvezdnik, ki je bil ob Dončićevi selitvi skeptičen, a se je nato večkrat posul s pepelom, pravi, da Slovenec svoje delo opravlja fantastično. Je pa malce kritičen do Dallasovega sistema. "Ekipa se v preveliki meri zanaša na Dončića. Podarijo mu žogo in čakajo. Velika zaloga se skriva v Kristapsu Porzingisu. V večji meri ga morajo vključiti v napadalne akcije," je prepričan Barkley, medtem ko pa Isiah Thomas izpostavlja Dončićev košarkarski IQ. "Način njegovega dojemanja igre in prepoznavanja obrambe sta edinstvena. Da, na eni strani imamo telesne značilnosti in igralske vrline, toda nekaj posebnega je njegov košarkarski IQ," pravi nekdanji prvi mož podlih fantov iz Detroita.

Primož Brezec in Luka Dončić si danes delita slovenski rekord v številu skokov. Foto: Arhiv - Srečko Bester Osebni in (izenačen) slovenski rekord

Trenerju Dallasa znova ni bilo treba v celoti obremeniti slovenskega zvezdnika. V zadnji četrtini je tako svoje igralce spremljal s klopi za rezervne igralce. Vseeno je bilo dobrih 28 minut dovolj za malenkostno nadpovprečnih 33 točk, obenem pa 18 skokov.



"Imel sem občutek, da se po vsakem zgrešenem metu žoga odbija v moje roke," se je po tekmi smejalo Ljubljančani, ki je s tem za dva skoka popravil svoj skakalni rekord in tudi izenačil slovenskega. Prav 18 odbitih žog je 14. 2. 2005 na tekmi proti Portlandu ujel Primož Brezec (Chartlotte). Slovenski strelski rekord ostaja Dončićevih 42 točk, medtem ko pa na ravni asistenc na prvem mestu ostaja Goran Dragić (18).

Slovenci in njihovi rekordi v ligi NBA

Točke Skoki Asistence Luka Dončić 42 (2 tekmi) 18 (Pelicans 2019) 15 (2 tekmi) Goran Dragić 40 (Pelicans 2011) 12 (3 tekme) 18 (Portland 2013) Beno Udrih 34 (Golden State 2010) 10 (Cleveland 2010) 17 (Clippers) Boštjan Nachbar 29 (Houston 2007) 10 (3 tekme) 6 (2 tekmi) Primož Brezec 27 (2 tekmi) 18 (Portland 2005) 4 (2 tekmi) Aleksander Vujačić 25 (2 tekmi) 10 (Minnestota 2011) 8 (Orlando 2011) Rašo Nesterović 24 (SA Spurs 2001) 15 (3 tekme) 8 (Orlando 2008) Zoran Dragić 22 (76ers 2015) 3 (76ers 2015) 2 (2 tekmi) Uroš Slokar 18 (Detroit 2007) 3 (3 tekme) 1 (Washington 2007) Marko Milić 13 (LA Clippers 1998) 6 (Chicago 1997) 4 (Chicago 1997) Vlatko Čančar 0 0 0

Foto: Reuters

Brez premora

Čeprav bi se v zadnji četrtini Luka lahko podal v lov na novega trojnega dvojčka, pa so bile zanj in za ekipo minute na klopi dobrodošle v luči zahtevnega tekmovalnega ritma. Že v noči na četrtek bo namreč v Dallasu gostovala Minnesota, v soboto (ob 20.00 po srednjeevropskem času) pa sledi nova tekma z New Orleansom. "Imamo odlično ekipo. Tudi v trenutkih, ko se člani prve peterke znajdemo na klopi, so na parketu udarni možje," o minutah počitka pripoveduje Dončić, po četrtini sezone na statistični ravni tretji strelec (30,7), 15. skakalec (10,3) in drugi asistent (9,4) lige NBA.