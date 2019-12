Luka Dončić igralec meseca v ligi NBA

Potem ko je bil pred dvema tednoma izbran za igralca tedna, ta teden pa je bilo kar nekaj negodovanj, ker si tega priznanja ni prislužil drugič v nizu, je Luka Dončić hitro dočakal sijajno zadoščenje. Iz lige NBA so namreč sporočili, da je bil izbran za najboljšega igralca meseca zahodne konference.

The Kia NBA Players of the Month for October/November! #KiaPOTM East: @Giannis_An34 ( @Bucks ) West: @luka7doncic ( @dallasmavs ) pic.twitter.com/1KzeAjDIEN

Pravzaprav gre za nagrado, ki zajema dva meseca, saj se je sezona začela zadnji teden oktobra, super nadarjeni, komaj 20-letni slovenski zvezdnik pa jo je prejel, potem ko je v prvih 19 tekmah nove sezone poskrbel za številke, ki skorajda dosegajo povprečje trojnega dvojčka.

Na tekmo dosega kar 30,6 točke in je tretji najboljši strelec lige, 9,6 asistence, kar ga uvršča na drugo mesto asistentov v najboljši košarkarski ligi na svetu, in 9,9 skoka, kar zadostuje za 15. mesto med najboljšimi skakalci v ligi.

Luki Dončiću so seveda navdušeno čestitali tudi pri Dallasu:

