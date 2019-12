Priznanje, ki bi ga lahko prejel tudi Dončić, dviguje prah v ligi NBA

V košarkarski ligi NBA je znova blestel Giannis Antetokounmpo. Vroči Grk (29 točk) je potreboval le 14 minut, da je vpisal že 20. dvojnega dvojčka v tej sezoni, in z Milwaukeejem nadigral New York (132:88). Razigrani Evropejec je prejel nagrado za najboljšega igralca vzhodne konference zadnjega tedna, na zahodu pa je bil za najboljšega proglašen povratnik Carmelo Anthony (Portland), kar je v ZDA sprožilo polemike, saj je marsikdo prepričan, da bi si zaradi izjemnih dosežkov omenjeno priznanje prej zaslužila kralj strelcev James Harden (Houston) oziroma slovenski dragulj Luka Dončić (Dallas).

Je bil Carmelo Anthony, ki je zaigral v ligi NBA po enoletnem počitku, res najboljši v zadnjem tednu v zahodni konferenci? Odigral je tri tekme, na katerih je v povprečju dosegel 22,3 točke, 7,7 skokov in 2,7 asistence, se izkazal z dokaj natančnim metom iz igre (57 odstotkov) ter pomagal Portlandu do treh zaporednih zmag. Dvakrat je premagal Chicago, enkrat pa Oklahoma City. Košarkarska javnost se strinja, da je to dober, nadpovprečen dosežek, ki pa se vseeno ne morati kosati s tistim, kar sta v zadnjem tednu pokazala denimo James Harden ali pa Luka Dončić.

Mnenja o tem, da si je Melo resnično zaslužil nagrado, so deljena. Brad Botkin, novinar CBS Sports, je tako opozoril, kako je Anthony v zadnjem tednu skupaj dosegel 67 točk, bradati zvezdnik Houstona Harden, ki je v povprečju dajal na tekmo 42 točk, pa zgolj v treh četrtinah proti Atlanti kar 60! Za razliko od osmih asistenc Anthonyja jih je sam prispeval trikrat več (24) in ukradel več žog (5 proti 2).

Luka Dončić bo v ligi NBA znova na delu v noči na sredo (1.30 po slovenskem času) na gostovanju pri New Orleansu. Foto: Reuters

Kaj potem reči šele za številke Dončića? Dvakrat je presegel mejo 40 točk (41 točk za zmago Dallasa proti Houstonu in 42 točk za zmago v Phoenixu), bil vedno na meji trojnih dvojčkov, zbral 27 asistenc (Anthony 8) … Slovenec se vseeno ni znašel na seznamu dobitnikov priznanja najboljšega košarkarja tedna vzhodne konference. Priznanje je prejel 35-letni povratnik in se na seznamu dobitnikov znašel po šestih letih, ko je igral še za New York.

Golden State najslabši v ligi NBA

Kratkohlačniki so v tej sezoni zelo skromni. V ligi NBA so vknjižili le štiri zmage, izgubili pa že 17-krat. Zanimivo je, da so polovico zmag dosegli prav proti Dončićevemu Dallasu. V noči na torek so bili nemočni proti Milwaukeeju, ki je z 12. zaporedno zmago popravil klubske mejnike. Tako veličastnega zmagovalnega niza niso Bucks priredili vse od sezone 1981/82. Milwaukee je proti New Yorku vodil že za +47, na koncu pa zmagal s 132:88. Giannis Antetokounmpo, dobitnik nagrade za igralca zadnjega tedna vzhodne konference (povprečje skoraj 35 točk in 11 skokov na tekmo), je tokrat dosegel 29 točk in 15 skokov. Odigral je le tri četrtine.

Vrhunci Antetokounmpoja proti New Yorku:

V ligi NBA ima slabše razmerje zmag in porazov od New Yorka le Golden State. Aktualni podprvak, ki ima ogromne težave zaradi zdravstvenih težav največjih asov, ima razmerje 4-18 in je na dnu razpredelnice. Tokrat je na gostovanju v Atlanti ostal praznih rok (79:104), gostitelji pa so s tem prekinili niz desetih zaporednih porazov in končno spravili svoje navijače v malce boljšo voljo.

Dončićev ''znanec'' Trae Young je pri Atlanti dosegel 24 točk, novinec De'Andre Hunter jih je dodal 18, Damian Jones pa je s 16 točkami poskrbel za strelski dosežek kariere. Pri gostih se je po daljši odsotnosti vrnil na parket Kevon Looney, kar je slaba tolažba za trenerja Steva Kerra, ki je poslal v ogenj le devet igralcev.

Več sledi ...

Liga NBA, 2. december:

Lestvica:

Preberite še: