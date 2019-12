Nor večer Hardna, ki je za las zgrešil rekord

Sobota v ligi NBA je prinesla zgolj štiri srečanja, a ob tem nov šov Jamesa Hardna, ki je Houstonu do visoke zmage nad Atlanto (158:111) pomagal s 60 točkami. Američan je le za točko zgrešil osebni rekord in postal šele tretji košarkar v zgodovini, ki je v treh zaporednih sezonah na eni tekmi dosegel vsaj 58 točk. Košarkarji Milwaukee Bucks so nanizali 11. zmago.

Dobrih 18.000 gledalcev v Teksasu je videlo novo izjemno predstavo Jamesa Hardna. Bradati ostrostrelec je v 25 minutah na igrišču dosegel 50 točk, kar mu je uspelo najhitreje v zgodovini lige NBA, na koncu pa se je v slabih 31 minutah igre ustavil pri 60 točkah. Dosegel je osem trojk in zadel kar 20 prostih metov. Harden je postal tretji NBA-jevec, ki je v treh zaporednih sezonah na eni tekmi dosegel vsaj 58 točk. Pred njim je to uspelo Wilti Chamberlainu in Elginu Baylorju.

Njegov Houston je za 13 zmago sezone s 158:111 odpihnil Atlanto, ki je povedla le na začetku srečanja, nato pa ni več mogla slediti gostiteljem. Pri teh je ob Hardnovih 60 točkah, treh skokih in osmih asistencah dvojni dvojček dosegel Ben McLemore (24 točk, 12 skokov). Pri poražencih je bil razpoložen 21-letni branilec Trae Young. Zaustavil se je pri 37 točkah.

Milwaukee nadaljeval zmagoviti niz

Izjemen niz so nadaljevali košarkarji vodilnega moštva vzhoda Milwaukee Bucks, ki so nanizali 11. zmago. Pred domačimi gledalci so s 137:96 odpravili Charlotte Hornets. Giannis Antetokounmpo je k visoki zmagi prispeval največ točk, 26, pri gostih je bil s 24 točkami prvi strelec Devonte Graham.

Giannis Antetokounmpo je z Milwaukee Bucks vknjižil 11. zaporedno zmago. Foto: Reuters

Sacramento ustavil nalet Denverja

Košarkarji Sacramenta so končali zmagoviti niz druge ekipe zahodne konference Denver Nuggets. Denver je v zadnji četrtini povedel za deset točk, a so domačini uspeli izsiliti podaljšek, po tem pa prišli do zmage. Potrdila sta jo s 30 oziroma 21 točkami najboljša strelca Sacramenta Harrison Barnes in Buddy Hield. Pri gostih, ki so neuspešno lovili sedmo zaporedno zmago, je Gary Harris dosegel 25 točk, srbski center Nikola Jokić tokrat ni bil razpoložen (7 točk).

Konec je tudi pet tekem dolgega zmagovitega niza Indiana Pacers, ki je s 116:119 klonil pri sosedu z lestvice Philadelphia 76ers. Joel Embild se je ob zmagi podpisal pod dvojni dvojček (32 točk, 11 skokov), pri Indiani sta 29 oziroma 28 točk dosegla T. J. Warren in Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis je vknjižil dvojni dvojček (13 točk, 10 skokov).

