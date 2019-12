Padli tudi najboljši: Luka Dončić zasenčil svojega vzornika! #video

Konec je izjemnega zmagovitega niza desetih zaporednih zmag Los Angeles Lakers. Z zmago v Staples Centru s 114:100 sta ga končala ponovno izjemni Dallas in naš Luka Dončić, ki je Jezernikom nasul kar 27 točk. Do novega trojnega dvojčka mu je zmanjkal le en skok (9 skokov, 10 asistenc). Miami Heat je v New Yorku pri Brooklyn Nets slavil s 109:106. Velik junak zmage Vročice je bil Goran Dragić, ki se je na koncu ustavil pri 24 točkah, dveh skokih in šestih asistencah. Kar 19 točk je dosegel v prvem polčasu.

Po zmagi nad Phoenixom navdahnjeni Luka Dončić in soigralci so hitro pokazali, da jih ne zanima nič drugega kot zmaga nad najboljšo ekipo lige. Po prvem polčasu, v katerem slovenski čudežni deček ni blestel, dosegel je le šest točk, so Telički zaostajali za tri (62:59), v drugem pa je tudi Dončić ogrel svojo mašino in dosegel kar 16 točk in Dallas v zadnjo četrtino popeljal do prednosti s kar 15 točkami razlike (94:79). Visoko prednost so Telički brez težav zadržali do konca in končali odličen niz LA Lakers, sami pa na zadnjih osmih tekmah slavili še sedmič.

Tako se je Luka igral s trenutno najboljšo ekipo lige NBA:

Dončić sedem, James šest

Dončić je v slabih 33 minutah dosegel 27 točk (met iz igre: 10/23, za tri: 4/10, prosti meti: 3/3), devetkrat skočil za odbito žogo in prispeval 10 asistenc. Do novega trojnega dvojčka mu je tako zmanjkal le en skok. Ukradel je tudi tri žoge, izgubil pa jih je sedem, a tudi James jih je Dallasu podaril šest.

Prvi strelec domačih košarkarjev je bil s 27 točkami Anthony Davis, ki je svoj račun vpisal tudi deset skokov, dve manj pa je dosegel James (25), ob tem pa dodal še devet skokov in osem asistenc. Ostali so pri domačih povsem odpovedali, kar je ob odličnem Dončiću glavni razlog, da se je Dallas na koncu veselil dokaj lahke zmage.

Dončić pozdravil Krisa in njegovo družino Luka Dončić je pred spopadom z Jezerniki nek minut posvetil tudi malemu Krisu, za katerega je pred dnevi vsa Slovenija zbirala denar za zdravljenje svoje redke bolezni. Kris se po prejetju zdravila dobro počuti, tako dobro, da je v znamenitem Staples Centru stiskal pesti za slovenskega košarkarskega heroja. Dončić je pozdravil Krisa:

Miami slavi Dragića

Eno uro pred Dončićem je zavihal rokave še drugi slovenski predstavnik Goran Dragić, ki je standardno tekmo začel na klopi in v igro prišel v nadaljevanju, je že v prvem polčasu dosegel 19 točk (met iz igre: 7/12, za tri: 3/4), ob tem pa dodal še dva skoka in štiri asistence. V drugem je bil bolj zadržan, a bil ključen mož končne zmage. Minuto in pol pred koncem je Brooklyn vodil s 106:99, Dragić pa je zadel polaganje, nad njim pa je bil storjen še prekršen. Miami je na koncu zmagal s 109:106 in prišel še do 14 zmage v sezoni.

Rezervist Dragić je Vročico popeljal do nove zmage:

Dragić je v slabih 31 minutah igre dosegel 24 točk (met iz igre: 9/18, za tri: 3/6, prosti meti: 3/4), k temu pa dodal še dva skoka in šest asistenc. Drugi najboljši strelec pri Vročici je bil Jimmy Butler (20 točk), še 17 pa jih je dodal Bam Adebayo. Pri Brooklynu je bil z 29 točkami najboljši Spencer Dinwiddie, štiri manj pa je prispeval Joe Harris.

