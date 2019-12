Sanjski mesec, v katerem je Luka Dončić postal obraz lige NBA

Za Luko Dončićem je sijajen, najboljši mesec v njegovi kratki karieri v ligi NBA. V njem je spet premikal meje mogočega in v december vstopa s statusom enega glavnih obrazov najmočnejše košarkarske lige na svetu. Začel in končal ga bo s tekmama proti svojemu vzorniku LeBronu Jamesu in Los Angeles Lakers, vmes pa se udaril tudi z Miamijem Gorana Dragića.

November 2019 Luke Dončića:

Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers 110:119 (31 točk, 15 asistenc, 13 skokov)

Cleveland Cavaliers : Dallas Mavericks 111:131 (29 točk, 15 asistenc, 14 skokov)

Dallas Mavericks : Orlando Magic 107:106 (27 točk, 7 asistenc, 7 skokov)

Dallas Mavericks : New York Knicks 102:106 (38 točk, 10 asistenc, 14 skokov)

Memphis Grizzlies : Dallas Mavericks 122:138 (24 točk, 8 asistenc, 14 skokov)

Boston Celtics : Dallas Mavericks 116:106 (34 točk, 9 asistenc, 6 skokov)

New York Knicks : Dallas Mavericks 106:103 (33 točk, 11 asistenc, 10 skokov)

Dallas Mavericks : San Antonio Spurs 117:110 (42 točk, 12 asistenc, 11 skokov)

Dallas Mavericks : Golden State Warriors 142:94 (35 točk, 11 asistenc, 10 skokov)

Dallas Mavericks : Cleveland Cavaliers 143:101 (30 točk, 14 asistenc, 7 skokov)

Houston Rockets : Dallas Mavericks 123:137 (41 točk, 10 asistenc, 6 skokov)

Dallas Mavericks : Los Angeles Clipers 99:114 (22 točk, 6 asistenc, 8 skokov)

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 113:120 (42 točk, 11 asistenc, 9 skokov)

To, da bo mesec, ki je za nami, končal s povprečjem trojnega dvojčka, upoštevajoč točke, asistence in skoke, kar je do zdaj v zgodovini lige NBA uspelo samo še dvema košarkarjema (Oscarju Robertsonu in Russellu Westbrooku), ste verjetno že slišali.

Da je bil izbran tudi za igralca meseca v "svoji" zahodni konferenci in ob tem poskrbel še za številne mejnike, verjetno prav tako.

Zadnji mesec leta bo danes začel in 30. decembra končal v družbi vzornika LeBrona Jamesa. Foto: Getty Images

Ni dvoma, za Luko Dončićem je mesec, v katerem je svoje že tako neverjetne predstave dvignil na še višjo raven. Najvišjo do zdaj. V novembru je odigral 13 tekem in na njih v povprečju dosegal kar 32,4 točke, 10,4 asistence in 10,3 skoka na tekmo.

V povprečju učinka trojnega dvojčka, če upoštevamo najbolj zaželene košarkarske statistične stolpe in postal eden glavnih obrazov lige NBA. Eden tistih, ki se zdaj že ne več tako sramežljivo spogledujejo z idejo, da bi ob koncu sezone v roke dobili nagrado za najkoristnejšega igralca tekmovanja (MVP).

Kariera NBA Luke Dončića po mesecih:

Sezona 2018/19:

Mesec Točke Asistence Skoki Oktober 19,6 4,4 6,3 November 17,7 4,2 7,7 December 21,1 6,1 6,4 Januar 22,4 6,4 8,1 Februar 24,4 7,4 9,4 Marec 21,8 6,8 9,2 April 24,0 8,5 14,0

Sezona 2019/20:

Mesec Točke Asistence Skoki Oktober 25,0 6,8 8,8 November 32,4 10,4 10,3

Individualni podvigi so pustili sled tudi pri učinku Dallasa

Za njim je seveda najboljši mesec njegove komaj 90 tekem trajajoče kariere v najboljšem košarkarskem svetu. Za njim je mesec, v katerem je poskrbel za z naskokom najvišje povprečje točk v devetih mesecih, odkar ga s številko 77 na hrbtu občudujemo v ligi NBA. Pa tudi za najvišje povprečje asistenc in drugo najvišje povprečje skokov, če upoštevamo letošnji april, v katerem pa vzorec ni merodajen. Takrat je namreč odigral samo dve tekmi.

V decembru je poskrbel za strelski rekord in ga ponovil. Podobno velja tudi za rekordno število asistenc. Foto: Reuters

Novembra letos je komaj 20-letnemu košarkarskemu čudežu iz Ljubljane, o katerem zdaj govori že ves svet, uspelo nekaj sijajnih tekem. Tudi nov strelski rekrod (42 točk), ki ga je najprej zabeležil proti San Antoniu in nazadnje še Phoenixu.

Pa tudi rekord, ko beseda nanese na asistence. Kar dvakrat, proti Los Angeles Lakers in Clevelandu v prvih dveh tekmah prejšnjega meseca, se je ustavil šele pri številki 15.

Ne samo to, skoraj polovico tekem (6), ki jih je odigral (13), je končal z učinkom trojnega dvojčka, na 12 od teh tekem pa poskrbel za dvojnega dvojčka.

Dončićev november ni bil sanjski samo zaradi osebnega učinka, ampak tudi zato, ker je vse prej kot slab mesec tudi za Dallasom. Ta je ob petih porazih, od katerih sta boleča predvsem dva proti eni najslabših ekip v ligi, New Yorku, zbral osem zmag, s tem učinkom pa se prebil v zgornjo polovico moštev na mestih, ki v zelo zahtevni zahodni konferenci ob koncu sezone prinašajo končnico.

Kariera NBA Luke Dončića:

Število tekem: 90

Minut na tekmo: 32,6

Točk na tekmo: 23,1

Asistenc na tekmo: 6,7

Skokov na tekmo: 8,7

Rekordi Luke Dončića:

Točke: 42 (2-krat)

Asistence: 15 (2-krat)

Skoki: 16

Sredi decembra v goste prihaja Goran Dragić

Kaj pa Dončića čaka decembra? Začel ga bo danes, ko bo ob 22. uri po srednjeevropskem času gostoval pri trenutno vodilni ekipi v ligi Los Angeles Lakers in svojem vzorniku LeBronu Jamesu. Zanimivo, proti trenutno vodilni ekipi v ligi, ki je seveda tudi ena glavnih favoritinj za naslov, bo tudi končal december in s tem tudi leto 2019. Dan pred silvestrovanjem se bo v dvorani Staples Centre namreč ustavil še enkrat.

Sredi decembra bo med košarkarskimi navdušenci završalo. V Dallas bo prišel Goran Dragić. Foto: Reuters

Decembrski razpored bo za Dallas zelo naporen, prinesel bo kar 14 tekem, ena izmed teh pa bo predvsem v Sloveniji zbudila ogromno pozornosti.

Ravno sredi meseca, 15. decembra, bo Dončić v Dallasu namreč gostil Miami in svojega mentorja iz zlate reprezentance in evropskega prvenstva 2017, Gorana Dragića. Komaj čakamo ...

Kaj Luko Dončića čaka decembra?

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks (1. december)

New Orleans Pelicans – Dallas Mavericks (4. december)

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves (5. december)

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans (7. december)

Dallas Mavericks – Sacramento Kings (9. december)

Detroit Pistons – Dallas Mavericks (13. december)

Dallas Mavericks – Miami Heat (15. december)

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks (17. december)

Dallas Mavericks – Boston Celtics (19. december)

Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks (21. december)

Toronto Raptors - Dallas Mavericks (22. december)

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs (27. december)

Golden State Warriors - Dallas Mavericks (29. december)

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks (30. december)