Dončić "iz zahodne Slovenije" z dodatnim leskom in težjim bremenom

Nepisano slovensko novinarsko pravilo veleva, da je treba pogovor z globalnimi športnimi zvezdniki izkoristiti tudi za mnenje o slovenskih soigralcih ali tekmecih, četudi so bili odgovori v preteklosti pogosto pokroviteljski. Te dni o Slovencu brez slovenskih novinarskih spodbud govorijo tako rekoč vsi največji zvezdniki lige NBA. Luka Dončić je pač postal del njih. Enakopraven v družbi najboljših, zato niti ne čudi, da Kawhi Leonard in Paul George, zvezdnika LA Clippers, s katerim se bo Dallas pomeril v noči na sredo, nista niti trznila z očesom, ko so ju novinarji povprašali o 20-letnem Ljubljančanu.

Oba sta ga označila za nespornega prvega moža teksaškega moštva, ki z enajstimi zmagami na 16 tekmah upravičuje status resnega konkurenta v boju za končnico. "Dallasu gre odlično. Tega marsikdo ni pričakoval. Razlog pa je prav on. Kolikor vidim, mu uspeva vse. Zato je razumljivo, da ga vključujejo v pogovore o najkoristnejšem igralcu lige. Predvsem pa navdušuje, da je tako dober pri tej starosti," je dejal George, dvakratni prvak in dvakratni MVP finala lige Leonard pa ga je dopolnil: "Zadeva, soigralce oskrbuje z žogami, igra konkurenčno. Oni pa zmagujejo."

MVP, MVP …

Ameriška mreža ESPN ob tem izpostavlja zanimivo opazko, da so vzkliki "MVP, MVP", ki spremljajo Dončića, lani še novinca, vse bolj naravni. Prva potrditev je že prišla. V ponedeljek je bil namreč 20-letni Ljubljančan izbran za najboljšega igralca tedna v zahodni konferenci. Vzhodno lovoriko je osvojil Spencer Dinwiddie iz Brooklyna. Tudi zaradi tega je bil trener Dallasa po ponedeljkovem treningu že kar pripravljen na vprašanje o prvem zvezdniku ekipe.

Vse pohvale zvenijo kot dodatno breme, ki pa njegovega prodora, vsaj tako kaže, ne zavira. "Odličen je. Od vseh igralcev, s katerimi sem kadarkoli delal, je eden mojih najljubših. Je povezovalen. Vodja tudi na treningih. Dober tekmec za vse. Zaveda se svoje vloge in pomembnosti soigralcev. Navdušujoče je biti v njegovi družbi. Predvsem na tej ravni kariernega razvoja," o Dončiću razmišlja Rick Carlisle, ki bo nanj stavil tudi na naslednji tekmi, čeprav vseskozi izpostavlja pomen kolektiva. "Imamo odlično skupino igralcev, ki je iz dneva v dan bolj povezana. V Houstonu smo pokazali veliko, proti LA Clippers bomo morali še več."

Ko pride Luka ... Foto: Getty Images

Ko Ljubljana postane slovenski Zahod Ko je LD 77 postal zahodni igralec tedna, so splet preplavile številne čestitke. (Ne)posrečeno je objavil tudi njegov delodajalec in se pri tem naslonil na oblačila, s katerimi je v nedeljo na tekmo pripotoval Luka. S svojo opravo je spominjal na Willa Smitha iz priljubljene televizijske serije Princ z Bel Aira iz 90. let preteklega stoletja. Uvodno pesem, ki govori o tem, da Will prihaja iz zahodne Filadelfije, so nekoliko predrugačili in zapisali: "V zahodni Sloveniji rojen in vzgojen …"

"Froooooooom West Slovenia, born & raised..." 😏



RT to congratulate @luka7doncic on @NBA Western Conference Player of the Week! #MFFL pic.twitter.com/FqcAxIQaDR — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 25 November 2019

Zanimajo ga zmage

Dončić, po igralnih minutah (povprečno 34 min./tekmo) šele 25. v ligi, je trenutno tretji strelec (30,6), trinajsti skakalec (10,1) in drugi asistent (9,8) sezone. Da je pri vrhu vseh teh lestvic prepričljivo najmlajši, ni treba posebej izpostavljati, kot tudi ne, da skorajda ne mine tekma, na kateri mu statistično dobro podkovani Američani ne bi izračunali kakšnega rekorda ali zgodovinskega mejnika.

"Nisem človek za statistične podatke. Vidim pa, da ga zanimajo zmage. Vem, da je statistika privlačna in uporabna za spletna omrežja. A ko pride trenutek obračuna naše ekipe z nasprotno, je pomembno le vprašanje zmage. Tu nastopi on," razmišlja Carlisle, navdušen nad Slovenčevim poletnim napredkom, ki se odraža v še večji raznovrstnosti, bolj povezovalni igri in večji učinkovitosti. "Poleti je garal. Veliko je delal na tem, da bi se telesno okrepil. Vrnil se je še močnejši. Izboljšal se je na vseh ravneh svoje igre. Zdaj žanje sadove tega dela," še dodaja trener nekdanjih prvakov.

Iz domačega naslanjača: Osupljivo!



O Dončiću je spregovoril tudi naš zadnji gost rubrike Druga kariera Vlado Ilievski. Nekdanji član evropskih velikanov in makedonski reprezentant pravi, da ga mladenič, o katerem govori ves svet, osupne. "Slovenija je lahko srečna, da ga ima. Je eden od tistih športnikov, ki Slovenijo lahko spravi na svetovni športni zemljevid," pravi predsednik Ilirije. Več v spodnjem videu …