Komaj se je začelo in že prva nagrada za Luko Dončića? #video

V pretekli sezoni Luka Dončić ni imel pravega tekmeca v boju za naziv MVP med novinci. Prav vsak mesec mu je ta nagrada pripadla na zahodni konferenci kakor tudi skupna za vso sezono.

V ligi NBA namreč med sezono podeljujejo dve nagradi MVP, za vsako konferenco posebej. Ob pogledu na statistiko na vzhodu je jasno, da bo za mesec november, združena z oktobrsko, podeljena grškemu zvezniku Giannisu Antetokounmpu. Pri izboru odgovorni ne gledajo le na individualne dosežke, temveč tudi na ekipni uspeh.

In njegovi Milwaukee Bucks so s 13 zmagami in tremi porazi celo vodilno moštvo. Povrhu vsega so številke Grka, ki je bil v pretekli sezoni tudi MVP sezone, hvalevredne – 29,9 točke, 13,9 skoka, 6,4 asistence, 1,4 blokade na tekmo.

Statistika najboljših košarkarjev v ligi NBA

Košarkar Ekipa Zmage Poraz Min/tekmo Sk. Asis. Uk. ž. Bl. Točke Luka Dončić DAL 11 5 33.9 10.1 9.8 1.4 0.2 30.6 Giannis Antetokounmpo MIL 13 3 32.6 13.9 6.4 1.6 1.4 29.9 LeBron James LAL 14 2 35.2 7.6 10.8 1.3 0.6 25.2 James Harden HOU 11 6 37.3 6.1 8.0 1.6 0.5 37.9 Anthony Davis LAL 14 2 34.9 8.8 3.6 1.5 3.0 25.5

O Dončićevih številkah smo pred leti lahko le sanjali

Na vzhodu ga ni tekmeca, ki bi mu lahko vzel mesečno lovoriko. Zato pa je konkurenca bolj strnjena na zahodu.

Če bi gledali le številke posameznikov, potem je na vrhu slovenski košarkarski dragulj. Izjemno je vstopil v drugo sezono, povrhu vsega pa je njegov Dallas začel zmagovati in je pri petih zaporednih skalpih ter skupno desetih zmagah in petih porazih.

Na vzhodu Giannis Antetokounmpo nima tekmeca v lovu za naziv MVP. Foto: Reuters

Še pred nedavnim so slovenski ljubitelji košarke sanjali, da bi imeli v ligi NBA košarkarja s takšnimi številkami 30,6 točke, 10,1 skoka, 9,8 asistence in 1,4 ukradene žoge si. Dončić se lahko zdaj pohvali z njimi.

Strelsko je sicer najbolj uspešen v ligi James Harden s 37,9 točke na tekmo, vendar je nekoliko slabši pri asistencah in skokih, povrhu vsega pa med vsemi najboljšimi v ligi preživi največ časa na parketu.

Po nedeljskem teksaškem derbiju ima Houston zdaj ob enakem številu zmag kot Dallas en poraz več.

Največji tekmec kralj James

Mavericks z desetimi skalpi zasedajo četrto mesto na zahodu, Houston po novem šesto, vodilni so LA Lakers.

Prav v njihovih vrstah pa imajo glavnega protikandidata Dončiću v lovu za novembrsko priznanje MVP. Kralj LeBron James ima za seboj odličen vstop v sezono, v kateri bi rad četrtič v karieri osvojil naslov prvaka lige NBA.

Bo prva nagrada pripadla Dončiću ali LeBronu Jamesu? Odlična posameznika pa se bosta med seboj pomerila v nedeljo, 1. decembra. Foto: Reuters

Točk in skokov dosega v povprečju manj od Luka, ima pa zato asistenco več, prav tako je večje tudi število zmag. Lakers v 16 tekmah poznajo le dva poraza in so najbolj učinkovito moštvo lige.

Do konca novembra Jamesa čakajo še tri tekme, Dončić pa bo odigral dve. In v začetku decembra bo potem znano, komu bo pripadla nagrada MVP na vzhodu in zahodu za mesec november. Že zdaj pa si ljubitelji košarke manejo roke, ko ju bodo spremljali v medsebojnem obračunu, ki bo v nedeljo, 1. decembra.