Komaj 20-letni Dončić znova v družbi največjih #video

Po peti zaporedni zmagi Dallas Mavericks, ki so sinoči v gosteh s 137:123 premagali Houston Rockets na njihovem terenu, ter izjemnem vložku Luke Dončića (41 točk, šest skokov in 10 asistenc) se čez lužo o mladem Slovencu spet govori v presežnikih.

Natančno vodena statistika v ligi NBA razkriva, da se je Dončić v številnih razpredelnicah spet znašel v družbi najboljših.

41 točk in 10 asistenc Luke Dončića na tekmi proti Houstonu:

S povprečjem 30,6 točke, 10,1 skoka in 9,8 asistence na vseh 16 tekmah sezone je postal šele drugi igralec v zgodovini najmočnejše košarkarske lige s povprečjem 30+ točk, 10+ skokov in 9+ asistenc. Pred njim je to uspelo samo Oskarju Robertsonu, ki je takšno statistiko nanizal v sezoni 1961/62.

V statistično zgodovino se je vpisal tudi kot šele drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je pred svojo 90. tekmo v ligi NBA dosegel 2.000 točk, 500 skokov in 500 asistenc. Dončiću je to uspelo na njegovi 88. tekmi, legendarni Robertson pa jih je potreboval zgolj 66.

20-letni Ljubljančan je postal šele četrti košarkar, ki je na štirih zaporednih tekmah dosegel najmanj 30 točk in najmanj 10 asistenc od leta 1983/1984, ko so začeli podrobneje spremljati ta statistični podatek. Dončić se je znašel v eminentni družbi Jamesa Hardna, Russlla Westbrooka in Michaela Jordana.

Dončič: Lepo je biti v taki družbi, a zmaga je edino, kar šteje

"Houston je izjemno moštvo, mi pa smo kot ekipa prikazali neverjetno igro. James Harden je izjemen igralec in mi smo ga dobro pokrili. To je pač to, kar počnemo kot ekipa," je po tekmi dejal Dončić. Na komentar novinarja, da se je Dončić z najmanj 30 točkami in najmanj 10 asistencami na štirih zaporednih tekmah znašel v družbi velikanov košarke, kot so Jordan, Westbrook in Harden, je odgovoril skromno: "Lepo je slišati, da sem v družbi takih imen, a še bolj pomembno je zmagovati. To je edino, kar šteje." In kaj bo štelo v torek, kakšen bo recept za zmago proti LA Clippers, ki prihaja v goste? "Enako kot danes, dobra priprava, močna obramba in konstanten napad," je napovedal prvi igralec Dallasa.

Dončić je postal tudi drugi najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je dosegel več kot 30 točk na štirih zaporednih tekmah (pred njim je to uspelo zgolj Kevinu Durantu) in edini igralec v zgodovini franšize Mavericks, ki je na štirih tekmah v nizu dosegel najmanj 30 točk in 10 asistenc.

Dallas na visokem 4. mestu zahoda

Dallas z 11 zmagami in petimi porazi zaseda visoko četrto mesto na zahodu, kar je odlična popotnica pred torkovim obračunom z LA Clippers v domači dvorani American Airlines Center. Clippers so z zmago (in tekmo) več le mesto pred telički.

Dončić se je spet poigraval z nasprotniki. Tokrat je ukanil PJ Tuckerja: