Saša Dončić: Z Divcem se skupaj smejiva veliki neumnosti

Spencer Dinwiddie in Luka Dončič sta bila izbrana za igralca petega tedna nove sezone lige NBA. Saša Dončić se medtem ne želi spuščati v razprave o tem, da naj bi bil posredni "krivec" za odločitev Vlada Divca o tem, da se Sacramento na naboru leta 2018 ni odločil za Luko. Govorice, ki jih je sprožil novinar Tim MacMahon, pa so že naletele na prve ostre kritike v Kaliforniji.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je Slovence danes pozval k vseslovenski akciji dan brez telefona. Saša Dončić se ji ni pridružil. Že tretji dan mu namreč stalno zvoni telefon. Pa ne zaradi izjemnih predstav, pod katere se v ligi NBA podpisuje njegov sin Luka Dončić, ki je medtem postal igralec tedna v zahodni konkurenci, temveč zaradi ameriških govoric, v katere je bil vključen.

Snežno kepo je v ESPN-ovem podcastu Woj Pod sprožil novinar Tim MacMahon, ki je med drugim razmišljal tudi o tem, zakaj je po Phoenixu na naboru leta 2018 Dončića preskočil tudi Sacramento. Spomnimo, v Arizoni je pristal DeAndre Ayton, v Kaliforniji pa Marvin Bagley, medtem ko pa je slovenskega zvezdnika po kupčijo z Atlanto prevzel Dallas.

MacMahon se je obregnil ob dejstvo, da je bil trener Phoenixa tedaj Igor Kokoškov, ki je Realovega ''nabornika'' dobro poznal iz slovenske reprezentance, za Sacramento pa predvideva, da naj bi imel glavno besedo športni direktor kluba Vlade Divac. Nekdanji srbski košarkar naj bi imel pred tudi starejšega Dončića. "Kot bi si mislil, kakršen oče, takšen sin. No, Vlade, tukaj si ga polomil," je dejal MacMahon in sprožil niz spletnih novic v ZDA in Evropi z naslovi: Divac se ni odločil za Dončića, ker ne mara njegovega očeta.

Vlade Divac bo verjetno z vsako vrhunsko predstavo Luke Dončića poslušal vprašanja o tem, zakaj se na naboru leta 2018 ni odločil zanj. Foto: Getty Images

Dončić odgovarja

''Ko so te besede prevzeli tudi mediji z območja nekdanje Jugoslavije in jih malce prilagodili, mi je začel zvoniti telefon,'' pravi stranski igralec v tej zgodbi Saša Dončić. ''Čudi me neprofesionalnost medijev in nagibanje k rumenemu tisku. Celo pri ESPN, ki je resna športna medijska hiša, bi pričakoval drugačno ravnanje. Neodgovorno je, da novinar takšne medijske hiše, ki je zelo spoštovana, tako hitro podleže prišepetovalcem,'' pripoveduje starejši Dončić.

Nekdanji slovenski reprezentant pravi, da je že ob koncu tedna o tej temi govoril tudi z Divcem. ''Pravi, da se sladko smeji takšnim zgodbam. Smejala sva se oba. Jaz tudi temu, da imam po takšnih interpretacijah tako močan vpliv,'' dodaja 45-letni košarkarski trener, medtem ko pa naj bi bil Divac v ZDA, kar zadeva to temo, nedosegljiv.

Se je pa zato iz Sacramenta oglasil dolgoletni novinar Grant Napear. Prek omrežja Twitter je govorice označil za popolnoma neresnične in zatrdil, da je bil ob Divcu, ko je ta govoril s Sašo Dončićem. ''Smejala sta se in govorila, kako neumno je vse skupaj,'' je ''čivknil'' Napear.

File this under the headline of Irresponsible, embarrassing reporting! 100% untrue! https://t.co/MNMIK4j0sp — Grant Napear (@GrantNapearshow) 25 November 2019

Bc I was with Vlade today and Luka's dad called. They were laughing about it and talking about how stupid it was. That's how I know! https://t.co/10bcIvhPS3 — Grant Napear (@GrantNapearshow) 25 November 2019