Luko Dončića so košarkarji LA Clippers ekipno zaustavili in si tako odprli vrata za zmago nad Dallas Mavericks s 114:99. Zgrešil je vseh osem metov za tri točke, imel sedem izgubljenih žog, iz igre metal 4/14, tekmo pa končal pri 22 točkah, kar je osem točk pod njegovim povprečjem.

Kaj vse je počel Luka Dončić v tej sezoni

Obramba LA Clippers je bila glavni "krivec", da so bile številke slovenskega košarkarja takšne.

Vse so vrgli nanj, kar so imeli: "Že zdaj počne neverjetne stvari. Strašljiv bo, ko ..."

Pri LA Cliippers so se zavedali, da morajo omejiti učinek slovenskega košarkarja. Foto: Reuters "Veseli nas, da smo odlično odigrali v obrambi. Vsak večer želimo igrati dobro v obrambi, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti," je dejal član LA Clippers Paul George.

"Vedeli smo, da Luka opravi veliko dela za njih – ustvarja napade, zadeva koše, skače. Toliko naredi za njih, da smo se zavedali, da ga moramo zaustaviti. Utruditi smo ga morali v napadu in obrambi. V obrambi smo se nato nalepili nanj. Nismo mu pustili, da bi imel dober pregled nad igro. Več košarkarjev se nas je izmenjevalo. Vse smo vrgli nanj, kar smo imeli. Tokrat smo bili pri tem uspešni," je še razlagal izkušeni košarkar.

Luka je vendarle star šele 20 let in v najmočnejši ligi na svetu počne stvari, ki se mnogim zdijo nenavadne. S svojim načinom igranja in pregledom nad igro navdušuje vse več ljubiteljev tega športa. In o tem, kako impresiven je, je spregovoril tudi George: "Počne stvari in še sam ne ve, da jih, če me razumete. Še vedno je otrok. Toliko ima še pred seboj in še zrasel bo. Našel bo pot. Že zdaj počne neverjetne stvari. Strašljiv bo, ko bo dokončno vse ugotovil in prišel do svojega vrhunca."

"Mislim, da je primeren za All-Star"

"Še vedno je otrok. Toliko ima še pred seboj in še zrasel bo. Našel bo pot. Že zdaj počne neverjetne stvari. Strašljiv bo, ko bo dokončno vse ugotovil in prišel do svojega vrhunca." Foto: Reuters Dobro obrambo je izpostavil tudi šesti mož Clippers Lou Williams, ki je prišel s klopi in dosegel 21 točk: "V naši ekipi imamo kar nekaj odličnih obrambnih košarkarjev. Nekaj njih je tokrat pokrivalo Luko. Nismo mu omogočili počitka, ne glede na to, kdo ga je pokrival. Mislim, da smo odlično opravili delo, da ni mogel najti ritma."

Ne glede na to, da so ga dobro zaustavili, so navdušeni nad slovenskim košarkarjem. Že dejstvo, da so nanj postavili več košarkarjev, pove, kako cenjen in kakovosten je. Vendarle spada med najboljše igralce v ligi NBA, kar je dokazal v tej sezoni.

"Izvrsten košarkar je," je dejal Williams in nadaljeval: "Mislim, da je primeren za All-Star. Za mesto Dallas bo v prihodnje pomenil veliko."

Pred tekmo ga je primerjal z Jamsom, Birdom, Hardnom

Trener Clippersov ga je primerjal tudi s Hardnom. Foto: Reuters Trener Clippersov Doc Rivers je izpostavil, da je njihova kakovost, da lahko več košarkarjev pokriva tekmečevega aduta. Tokrat so to taktiko ubrali pri Dončiću: "Enkrat je bil na njem Patrick Beverly, potem Kawhi Leonard, nato Paul George. Imeli smo veliko košarkarjev, ki so se lahko izmenjevali in bili učinkoviti. Fizično smo močna ekipa. Veliko se pogovarjamo o tem, vendar pred tekmo nismo rekli: 'Bodimo čvrsti do Luke.'"

Čeprav so omejili učinek prvega zvezdnika Dallasa, pa je glavni trener moštva iz Kalifornije izpostavil njegovo kakovost. Primerjal ga je z Jamsom Hardnom, Larryjem Birdom in LeBronom Jamesom: "Zelo nadarjen je."

Prav z Jamesom in njegovimi LA Lakers se bo pomeril v nedeljo ob 22. uri, še prej pa ga v noči na soboto čaka obračun s Phoenix Suns.