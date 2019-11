Dončić bo z rojaki olimpijske sanje lovil v Kaunasu

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo za nastop na olimpijskih igrah v Tokio 2020 borila na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu (23. - 28. 6.) , kjer bodo njeni tekmeci sprva Poljska in Angola, nato pa potencialno tudi Venezuela, Južna Koreja in gostiteljica Litva.

Olimpijske kvalifikacije 2020 Turnir v Beogradu (Srbija)

Skupina A: Srbija, Dominikanska republika, Nova Zelandija

Skupina B: Italija, Portoriko, Senegal



Turnir v Kaunasu (Litva)

Skupina A: Litva, Venezuela, Južna Koreja

Skupina B: Poljska, Slovenija, Angola



Turnir v Splitu (Hrvaška)

Skupina A: Rusija, Nemčija, Mehika

Skupina B: Hrvaška, Brazilija, Tunizija



Turnir v Victorii (Kanada)

Skupina A: Kanada, Grčija, Kitajska

Skupina B: Češka, Turčija, Urugvaj

Tekmovalni sistem



Za vsak kvalifikacijski turnir sta predvideni dve skupini s tremi reprezentancami. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine (23., 24. in 25. junija) ter prostem dnevu (26. junij), bosta 27. junija na sporedu polfinalna obračuna (A1:B2 in A2:B1), 28. junija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger.

Po rokometaših in hokejistih tudi košarkarji?

Do sedaj so na olimpijskih igrah izmed slovenskih ekip nastopili le rokometaši in hokejisti. Košarkarji pa so v kvalifikacijah dvakrat ostali praznih rok. Nazadnje leta 2008, medtem ko pa je prvo slovensko reprezentanco leta 1992 od uvrstitve v Barcelono ločil le en koš. Zdi se, da žoga, ki se je po metu Jureta Zdovca na odločilni tekmi proti Skupnosti neodvisnih držav odbila od obroča, v zraku lebdi že danes. Jo bo junija zgrabil Luka Dončić, ki naj bi, kot je pred dnevi potrdil tudi sam, prvič po velikem finalu EuroBasketa 2017 oblekel dres slovenske reprezentance?