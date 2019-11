Luki Dončiću se tokrat ni smejalo

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je prekinil zmagoviti niz z Dallas Mavericks v ligi NBA. Na domačem parketu je ostal praznih rok proti Los Angeles Clippers (99:114). Z 22 točkami je bil najboljši strelec Dallasa, dodal osem asistenc in šest skokov, a tudi sedem izgubljenih žog. Gostje so ga z vrhunsko predstavo v obrambi prisilili, da je zgrešil vseh osem metov za tri točke in večino točk prispeval prek prostih metov.