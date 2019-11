Ameriške učne ure Vlatka Čančarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko Luka Dončića postavlja nova merila slovenske kakovosti v ligi NBA, Goran Dragić pa se je dodobra vživel v vlogo aduta s klopi druge najboljše vzhodne ekipe, pa njun reprezentančni soigralec z zlatega EuroBasketa 2017 Vlatko Čančar igralne minute, ki so se zdaj že razvile v ure, kopiči v razvojni ligi.

Selitev v razvojno ligo ob čakanju na pravo priložnost v ligi NBA je v ZDA dokaj uveljavljena praksa. Tovrstne valilnice je med drugim letos deležen tudi donedavni član ljubljanske Olimpije Marko Šamanić, ki pri SA Spurs še ni dočakal priložnosti, zato poskuša zdaj nase opozoriti pri teksaški podružnici Austin Spurs v NBAG ligi.

V močni konkurenci pri Denverju pa na pravo priložnost v prvi sezoni vsaj realno ni mogel računati slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Pred slabimi tremi tedni se je preselil v Erie v Pensilvanijo, natančneje v moštvo razvojne G-lige Erie BayHawks.

Do danes je tam na parket stopil na šestih tekmah. V povprečju je na parketu prebil dobrih 24 minut, v tem času pa dosega 11,7 točke, 5,6 skoka in 1,8 asistence. Na zadnji tekmi je k zmagi nad moštvom Raptors (143:141) prispeval 15 točk in 8 skokov.

Erie BayHawks so sicer na sedmih tekmah sezone vknjižili le dve zmagi. Bolj uspešno je Čančarjevo matično ameriško moštvo. Denver namreč z dvanajstimi zmagami na petnajstih tekmah v zahodni konferenci zaostaja le za LA Lakers.