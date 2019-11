Zdaj je na potezi Luka Dončić

Ko se je Goran Dragić leta 2017 odločil, da bo postal pravi idejni vodja košarkarske reprezentance, so vsi sledili njegovim sanjam in dihali za medaljo na EuroBasketu, ki je imela na koncu celo zlati sijaj. Čeprav je bistveno mlajši, a deluje za svoja leta košarkarsko zrelo, bo moral enako potezo povleči Luka Dončić. To se od njega pričakuje. Naredil jo je že pri Dallasu. Pred njim in preostalimi slovenskimi košarkarji bodo namreč prihodnje leto kvalifikacije za olimpijske igre. In igrati na njih so sanje vsakega košarkarja.

V svetu košarke imajo olimpijske igre posebno veljavo, saj je košarkarski turnir ob atletiki najbolj odmeven dogodek na največjem športnem spektaklu. Sloveniji se je kot evropskemu prvaku pojavila nova priložnost za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo v Tokiu prihodnje leto. Ob pogledu na tekmece v Kaunasu v Litvi in upanju, da bo igral eden izmed najbolj vročih košarkarjev na planetu Luka Dončić, se vrata na premierne olimpijske igre lepo odpirajo.

Se še spomnite, kako je bila Slovenija 5. julija leta 1992 zelo blizu poletnim olimpijskim igram v Barceloni? Jure Zdovc je v zadnjih sekundah zgrešil met za tri točke proti Skupnosti neodvisnih držav. Zgodovinska priložnost je splavala po vodi. Takrat smo jim bili najbližje!

O kakovosti olimpijskega košarkarske turnirja bi lahko sicer razglabljali, saj na njem nastopajo tudi eksoti, zato pa je zaradi zvezdnikov iz lige NBA toliko bolj mamljiv in pritegne pozornost vsega sveta.

In Slovenija bo imela v Kaunasu novo priložnost, da si izbori vstopnico za košarkarski šov v Tokiu. Ta se zdi uresničljiva. Ko pogledamo na imeni reprezentanc, s katerima se bo najprej pomerila v prvem delu, imamo razlog za optimizem. Poljska, ki se je sicer proslavila na zadnjem svetovnem prvenstvu z osmim mestom, in Angola sta premagljivi nasprotnici.

Ob načrtovanem prvem mestu in ob predpostavki, da bo v sosednji skupini, s katero se bo križala, gostiteljica Litva prišla do najboljšega izhodiščnega položaja, se bi Slovenija v boj za finale podala proti ne tako kakovostni Venezueli ali Južni Koreji.

Pričakovan scenarij bi bil torej finale med Litvo in Slovenijo – zmagovalcu dvoboja pa bi pripadlo mesto na olimpijskih igrah.

To so zgolj podatki in mogoča pot, kako priti do Japonske. A bodo imeli glavno besedo košarkarji na parketu. In ko se misli preusmerijo k slovenski reprezentanci, ljubitelji tega športa in tudi tisti, ki košarko spremljajo poredko, jasno kot iz topa izstrelijo ime Luka Dončić.

Slovenski košarkarski dragulj se je v drugi sezoni lige NBA izstrelil med najboljše košarkarje na svetu. Z izvrstnimi predstavami navdušuje tudi neslovenski narod. O njem govorijo zvezdniki najmočnejše lige na svetu, košarkarski navdušenci, trenerji ... Novinarski kolega iz Poljske me je takoj po žrebu na primer prosil, naj mu povem kakšna dejstva o Luki Dončiću, ki na spletu niso tako razširjena. Spremljajo ga povsod in zavedajo se, kakšno nevarnost predstavlja. In v Lukovih rokah je, da tako, kot je to storil že pri Dallas Mavericks, prevzame vodilno vlogo tudi v reprezentanci, četudi bo vloga kapetana podeljena po letih zrelejšemu košarkarju.

A ne le kot igralec, ki z asistencami in koši v nelagodje spravlja tekmečevo obrambo, temveč kot vodja z jasnim ciljem. Kot se je Goran Dragić leta 2017 zavestno odločil, da bo Slovenijo popeljal do medalje na evropskem prvenstvu. Na koncu vemo, kakšno veselje je bilo sredi Carigrada ob osvojenem zlatem odličju...

Gogi, ki se je sicer reprezentančno upokojil, čeprav bi ga Slovenija potrebovala, je bil pravi poveljnik in prava podaljšana roka selektorja Igorja Kokoškova na parketu in ob njem. Prav zaradi njega in njegove želje po uspehu so vsi dihali kot eno. Preostalim je vcepil zmagovalno miselnost. Živel je za svoje sanje in jih skupaj s soigralci dočakal. Tisto leto se je zgodil klik v glavi, kot ga pred tem ni bilo.

Zdaj je na potezi Luka, da z željo po uresničitvi svojih sanj potegne za seboj voz. Nenazadnje je imel pred dvema letoma prav v Dragiću odličnega mentorja. Tako, kot se je slednji angažiral in pomagal vodstvu Košarkarske zveze Slovenije prepričati Anthonyja Randolpha, da vzame slovensko državljanstvo in zaigra za našo izbrano vrsto, bo moral podobne korake narediti tudi član Dallas Mavericks. Pa čeprav bo prihodnje leto star šele 21 let. Ne glede na mladost je košarkarsko bistveno bolj zrel, kot kažejo leta. Predvsem pa si iz dneva v dan z delom na igrišču pridobiva vse večje spoštovanje. Luka je že pri Teksašanih pokazal, da zna vleči voz. Njegova velika želja za to sezono je končnica lige NBA. Vse bo podredil temu, da ekipi uspe priti do tovrstnega dosežka. In prav vsi mu pri tem cilju sledijo.

Sicer pa bo imel Luka morda podobno vlogo kot Dragić, da bo moral prepričevati nekdanjega moštvenega kolega Randolpha. Prav takšen tip košarkarja bi bil namreč ob pomanjkanju agilnih visokih košarkarjev zelo pomemben segment v slovenski reprezentanci. Zlasti, ker so Litovci znani po svoji telesni gibljivosti in moči. Konec koncev pa imajo olimpijske igre za ameriške košarkarje posebno težo, zaradi česar ne bi smelo biti pretežko prepričati člana Real Madrida. Povrhu vsega je imel načelni dogovor z našo krovno košarkarsko organizacijo o sodelovanju do olimpijskega leta.

Ne smemo si zatiskati oči, vse sile bo treba uperiti proti litovski reprezentanci. In na KZS bodo morali s selektorjem Radom Trifunovićem, v tej vlogi še ni vodil ekipe na velikem tekmovanju, iz sicer okrnjenega bazena košarkarjev sestaviti takšno ogrodje ekipe, ki bi lahko v polni dvorani v Kaunasu na kolena spravilo Jonasa Valančiunasa in soigralce. Jasno je, da bo Litva predstavljala največjo oviro do Tokia.