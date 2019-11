"Če bo slovenski turizem zajahal val Luke Dončića, lahko pridemo daleč"

"Takšne svetovne zvezde, kot je Luka Dončić, še nismo imeli. Ne zavedamo se, kakšno promocijo bomo z njim dobili. Če bo slovenski turizem zajahal njegov val, lahko pridemo daleč," o pomenu 20-letnega košarkarskega fenomena iz Ljubljane za slovenski turizem razmišlja poznavalec športnega marketinga Tomaž Ambrožič, direktor agencije Sport Media Fokus. Ta danes in jutri v Portorožu pripravlja Sporto, konferenco o marketingu in sponzorstvih v športu.

V Portorožu bo danes in jutri potekala mednarodna konferenca Sporto, ki se loteva tematike marketinga in sponzorstev v športu. Dogodek s številnimi predavatelji, med njimi bo tudi Connor Terry, vodja korporativnih partnerstev v Dallas Mavericks, kjer blesti Luka Dončić, že 16. leto organizira agencija Sport Media Focus, ki jo vodi Tomaž Ambrožič. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako lahko slovenski turizem šport in športnike kar najbolje uporabi ali izkoristi za prepoznavnost Slovenije v tujini.

Ideja za temo se nam je porodila v času prireditve Dnevi slovenskega turizma, kjer so nagrado za največji osebni prispevek k prepoznavanju slovenskega turizma in Slovenije kot države, t. i. oskarja slovenskega turizma kristalni triglav, podelili kolesarju Primožu Rogliču, zmagovalcu Dirke po Španiji in najboljšemu na svetovni kolesarski lestvici za leto 2019.

Tomaž Ambrožič, velik poznavalec športnega marketinga, meni, da slovenski turizem lahko zelo dobro izrabi slovenski šport za svoj doseg in prepoznavnost v tujini. Foto: Vid Ponikvar

Kako najbolje unovčiti slovenske športnike za prepoznavnost Slovenije v tujini?

Športniki se po mojem mnenju dokaj dobro zavedajo, da so ambasadorji Slovenije po svetu. Ne vidim smisla, da bi morali na tem področju storiti še več, jih mora pa država oz. slovenski turizem znati izkoristiti.

Ne tako, da bi Luka Dončić, Primož Roglič ali Tina Maze počeli to in ono, ampak se je treba zavedati, da so oni sami zgodba, in s to zgodbo se je treba pametno povezati oziroma priti do ljudi, ki so ali postajajo oboževalci naših športnikov.

Ti so bili nekoč samo slovenski (oz. jugoslovanski) junaki, če izpostavim smučarja Bojana Križaja, danes pa so zahvaljujoč globalizaciji svetovne zvezde.

Goran Dragić, Luka Dončić, Anže Kopitar in Jan Oblak so cenjena imena z veliko skupino navijačev, ki sicer ne poznajo Slovenije, vedo pa oziroma spoznavajo, da so njihovi idoli Slovenci.

Številni slovenski športniki, tudi Jan Oblak, so svetovne športne zvezde. Foto: Getty Images

In ko postaneš oboževalec nekoga, želiš o njem vedeti vse, s pojavom družbenih omrežij pa je to precej lažje dosegljivo kot nekoč. Mediji so sicer še vedno pomemben del zgodbe, a navijači veliko informacij o svojih vzornikih izvedo že iz njihovih objav na družbenih omrežjih. Med drugim tudi to, da Dončić prihaja iz Slovenije.

Ne mislim, da bi morala Luka in Jan Oblak na svojih družbenih kanalih objavljati, kako lepo je v Sloveniji, navsezadnje to niti ni njun fokus, prav tako nista vplivneža, ki bi morala svoje sledilce pozivati, naj poskusijo to in ono, ker je super in podobno. S takimi potezami bi del občinstva vsekakor izgubila.

Mislim, da je slovenski turizem glavni produkt, ki ga slovenski šport v tujini lahko trži. Žal ne gre za produkte, ki se jih dobi na polici, veliko slovenskih podjetij je namreč v tujih rokah, turizem pa je nekaj, kar lahko ponudimo katerikoli državi na svetu. Kako pa to ponuditi? Tako, da bo ljudi zanimalo, kje Slovenija je.

Kje bi vi iskali priložnosti?

Če se zdaj zaradi Dončića osredotočimo samo na ameriško zvezno državo Teksas z glavnim mestom Dallasom, ki je peto največje mesto v ZDA in pomembno gospodarsko središče … V Dallasu so po zaslugi Dončića za Slovenijo verjetno slišali nadpovprečno velikokrat, saj vejo, od kod prihaja.

Navijače zanima vse o Dončiću in marsikdo ve, da prihaja iz Slovenije. Lahko slovenski turizem to izkoristi? Foto: Getty Images

Sam Dallas vidim kot trg, na katerega se je lažje usmeriti kot kam drugam, saj bomo ljudi s svojo prisotnostjo vsaj spomnili, kam lahko odpotujejo. Ne verjamem, da bi bil Luka ta, ki bi to počel, je pa vsekakor on asociacija na Slovenijo, medtem ko mora vse preostalo storiti nekdo drug.

Prepričan sem, da bo vsak navijač Dallasa, če mu kdo ponudi turistični produkt, zainteresiran in vsaj razmislil o tem, da bi enkrat, ko bo obiskal Evropo, skočil tudi v Slovenijo, še posebej če bo vedel, da je pri nas mogoče kaj zanimivega videti in početi.

Podobno velja za vse naše uspešne športnike v tujini. In teh je ogromno. A še enkrat ponavljam, njihovo delo ni pozivanje ljudi, naj obiščejo Slovenijo.

Zdelo bi se mi smiselno poiskati neke nišne načine, na katere bi se povezali s klubi, v katerih igrajo uspešni slovenski športniki, in s pomočjo teh klubov imetnikom letnih vstopnic, navijačem, ponuditi potovanje v Slovenijo in podobno.

Naša agencija je Slovenski turistični organizaciji že predlagala, naj se poveže s klubom Dallas Mavericks, in na to temo je bilo opravljenih že kar nekaj pogovorov, nekaj pa jih bo še na konferenci Sporto.

Kaj bi dobili s sponzoriranjem Dallas Mavericks in o kakšnih zneskih govorimo?

Letno sponzorstvo Dallas Mavericks bi stalo manj, kot nekatera slovenska podjetja plačujejo za sponzorstva v Sloveniji. Pridobili pa bi ogromno.

Izpostavili bi znamko I Feel Slovenia, dobili bi dostop do njihovih kanalov na družbenih omrežjih, skupaj z njimi bi lahko razvijali produkt, da bodo oni svojim navijačem ponudili informacijo, da v Dallasu obstaja agencija, ki organizira potovanja v Evropo. Med drugim bi lahko obiskali Benetke in Dunaj, zraven pa še Slovenijo, deželo Luke Dončića.

Ena najbolj prepoznavnih in v tujini promoviranih slovenskih naravnih znamenitosti je Postojnska jama. Foto: Postojnska jama

To je za klub Dallas super produkt, saj bodo s tem tudi oni nekaj zaslužili. Če bi svoji bazi ponudili neki produkt, ki ga bodo prodajali oni ali neki njihov partner, turistična agencija, s katero Dallas sodeluje, bi bila to lahko super stvar.

Na podoben način bi se Slovenija lahko povezala z Atleticom iz Madrida, LA Kings. Na koncu je seveda stvar denarja, a ne gre za milijone, lahko najdemo tržno nišo.

Slovenski športniki so postali svetovne zvezde v moštvenih športih in možnosti za prodajo turističnih aranžmajev so ogromne. Mislim, da mora slovenski turizem to prepoznati. Tako kot prepoznajo pomembnost obiska oz. predstavitve na turističnem sejmu oz. borzi, kjer je na primer 5.000 ljudi, bi lahko prepoznali tudi pomembnost prisotnosti z neko stojnico na nogometni tekmi, kjer se zbere okrog 60 tisoč navijačev.

Tudi Anže Kopitar, kapetan LA Kings, je svetovna športna zvezda. Foto: Reuters

Pred šestimi leti je bil na primer glavni sponzor nogometnega kluba Atletico Azerbejdžan (Land of Fire) in takšna partnerstva med destinacijami in športom, športnimi dogodki se dogajajo vse pogosteje. Tudi v Sloveniji smo ga že imeli. Ko smo gostili EuroBasket, je bila eden od glavnih globalnih sponzorjev španska turistična zveza Visit Spain, ki je s Fifo podpisala pogodbo.

Izjemno dober primer najdemo tudi na Hrvaškem. Tam je istrska turistična skupnost, ki je del hrvaške turistične zveze, uradni partner nogometnega kluba Bayern iz Münchna in poleti nagovarjajo nemške turiste. Organizirali so tudi dogodek v puljski areni, kjer so postavili igrišče za mali nogomet, na prijateljski tekmi pa so se pomerile legende Bayerna in hrvaške nogometne reprezentance. To je super zgodba o povezovanju.

Največ, kar lahko naši športniki naredijo za promocijo, je to, da so prepoznani kot Slovenci, da to vejo njihovi navijači, drugi korak pa je, da mora naš turizem tem ljudem, ki že vejo za Slovenijo, omogočiti, da nas obiščejo. Trenutek je pravi, take svetovne zvezde, kot je Luka Dončić, še nismo imeli. Mislim, da se še ne zavedamo, kakšno promocijo bomo z njim dobili.

Tako kot sta Argentina in Portugalska že prepoznavni tudi zaradi Messija in Ronalda, mislim, da bo Slovenija na račun Dončića dobila več, kot bi lahko kadarkoli. Samo pametno je treba razmisliti in se na pravi način povezati z Lukom. Če bo slovenski turizem zajahal njegov val, lahko pridemo daleč.

Mark Cuban, lastnik Dallas Mavericks, bi ameriške košarkarje najprej najraje poslal v Slovenijo. Foto: Getty Images

Ko je Luka prišel v Dallas, je lastnik kluba Mark Cuban dejal, da bi on vse ameriške košarkarje najprej najraje poslal v Slovenijo. Videl je, da smo evropski prvaki v košarki in da imamo talente, kot je Luka. Super, naj pridejo pogledat še turisti.

Mavs fans have gone GLOBAL! 🌏 These MFFL’s are in Piran, Slovenia & had to represent with #LukaMagic✨ @luka7doncic



Where have you rocked your Mavs Gear around the globe?🧐 pic.twitter.com/KnxKNNPEQ3 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 2, 2019

Pred časom sem na Twitterju zasledil, da se je nekaj ameriških navijačev Dallasa odpravilo v Piran, se tam fotografiralo in zraven zapisalo, da so v deželi Luke Dončića. Pri Mavericks so to ritvitali. To so super zgodbe.

Drago Bulc o razlogih za razglasitev Rogliča za največjega promotorja Slovenije v svetu



"Vsakič, ko se udeleži katere od dirk, bodisi v Sloveniji bodisi v tujini, je dvoje zagotovljeno: zanj iskreno in srčno navija vsa Slovenija in naša dežela kot domovina vrhunskih športnikov, ki dosegajo neverjetne zmage, bo ponovno na prvih straneh vseh vidnih športnih in drugih medijev," so organizatorji zapisali v obrazložitvi.



Kot nam je povedal Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, ki je bil Rogličev predlagatelj, so s to podelitvijo želeli pokazati, da je vrhunski promotor za turizem neke dežele lahko vsak državljan, ki na nekem področju s svojimi izjemnimi dosežki pritegne pozornost široke mednarodne javnosti, s tem pa prispeva k svetovni prepoznavnosti in promociji svoje države, tudi turizma, ki je pogosto najpomembnejši del podobe neke države v svetu. Bulc napoveduje, da bo kristalni triglav v prihodnje morda romal tudi v roke kakšnemu slovenskemu znanstveniku, s čimer bi še enkrat potrdili slogan Turizem smo ljudje.

Primož Roglič je letošnji prejemnik kristalnega triglava za prispevek k prepoznavnosti Slovenije v tujini. Foto: Getty Images

Letošnja nagrada kristalni triglav za vpliv na prepoznavnost Slovenije v tujini je romala v roke Primožu Rogliču. Kako vi vidite njegov prispevek k prepoznavnosti naše države? Na letošnjem Giru in na Vuelti se je tudi v tujini ogromno govorilo o njem, slovenski navijači pa so trumoma drveli ob italijanske ceste. Kako izkoristiti ta val, kako razmišljati o prihodnosti?

Na zelo podoben način, kot sem ga opisal prej. Seveda bi bil najbolj klasičen način biti sponzor Rogliču in izkoristiti to, kar ponudi. Sam bi predlagal, da bi poskušali doseči, da bi njegov klub enkrat v prihodnje priprave opravil v Sloveniji, tako kot jih je Bahrain Merida lani, ko je napovedala sodelovanje z McLarnom, opravila na Hvaru.

Rogličevo moštvo Lotto-Jumbo primarno nagovarja nizozemski trg, ki je ogromen, vsekakor pa je zanimiv tudi za Slovenijo. Nizozemci so idealni turisti, zanima jih natanko to, kar imamo mi.

Zaradi Rogličevih predstav na letošnjem Giru so Italijo maja obiskali številni slovenski navijači. Foto: Anže Malovrh/STA

Kolesarstvo je relativno poceni šport, poleg tega ti ni treba biti največji sponzor, je pa dobro biti eden izmed njih, izkoristiti povezavo s Primožem Rogličem.

Lahko delaš dogodke z njim, si prisoten na družbenih omrežjih … Zakaj ne bi enkrat priredili predstavitve ekipe v Portorožu ali Ljubljani? Prišli bi tudi nizozemski novinarji, lahko bi se jim pripravilo turo po Sloveniji, možnosti je kar precej. Lahko bi se jih peljalo v Planico, kjer je treniral Roglič.

Seveda pa je ekipi za kaj takega treba vse plačati.

Zdi se mi, da na šport preveč gledamo kot na šport, pa ni samo šport, gre za precej širšo zgodbo. Treba je misliti tudi na navijače, oni so turisti in popotniki, toliko čustev, kot se sprošča pri športu in ob omembi velikih športnih imen, pa tako ali tako ne dobiš na nobenem turističnem sejmu.

Zakaj ne bi pripeljali Real Madrida na Brdo pri Kranju, se sprašuje Ambrožič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Seveda lahko merimo tudi višje. Zakaj ne bi pripeljali Real Madrida na Brdo, v Maribor, na Ptuj, v Kranjsko Goro? Tako kot so leta 2014 v Celovec pripeljali Chelsea. To je bila uspešnica. Pozneje so gostili še kar nekaj ekip in avstrijski turizem se je prav zaradi tega precej okrepil. Ekipam je ustrezalo, da so se poleti pripravljale nekje, kjer ni tako vroče, in Slovenija je Avstriji precej podobna destinacija, lahko bi to izkoristili.

Lahko bi gostili ekipe iz 2. nemške lige, ki imajo zaledje v večjih mestih. Zakaj jim ne bi ponudili brezplačnih priprav v zameno za to, da oni povabijo svoje navijače, naj obiščejo Slovenijo, pridejo k nam na dopust. To lahko naredimo tudi s katero od nizozemskih ekip – morda z ekipo s sredine lestvice, ki si mora priprave še vedno plačevati sama. Lahko jim plačamo hotel in ponudimo neki sistem, da bi njihovi navijači zakupili hotele, jim pripravimo aranžmaje, omogočimo ogled treningov in tekem ter druženje … To nekateri klubi delajo že zdaj.