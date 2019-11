Dončić s klubsko podporo tudi v Stožicah?

Ko je trener Dallasa Rick Carlisle pred potjo v Arizono in Kalifornijo stopil pred novinarje, je naletel tudi na vprašanje o klubskem stališču do poletnih reprezentančnih aktivnosti svojih igralcev, predvsem Luke Dončića. "Vse je odvisno od njega. Ne smemo se postavljati v vlogo tistega, ki košarkarju dovoli ali prepove igranje za reprezentanco. To pravilo velja že nekaj let," je dejal ameriški trener in se v spominu vrnil k pomladnemu obisku v Sloveniji.

"Vem, da je Slovenija zelo ponosna država. O tem sem se prepričal maja. Oba taksista, s katerima sem se vozil, sta me prepoznala in mi začela pripovedovati o evropskem prvenstvu 2017. Reprezentanca je za Slovence pomemben vir ponosa, zato bomo Dončiča podprli, ne glede na to, kako se bo odločil," je dodal trener pete ekipe zahodne konference.

Pred Kaunasom še v Split in Stožice?

Dončić je že pred časom dejal, da bo, če mu bo zdravstveno stanje to dovoljevalo, v kvalifikacijah za olimpijske igre prvič po finalu EuroBasketa 2017 oblekel slovenski dres. V Sloveniji mu bo marsikdo zares verjel šele tedaj, ko ga bo videl v reprezentančnem taboru. Za Košarkarsko zvezo Slovenije pa to ni pomembno le zato, ker Dončićeva prisotnost krepi realnost olimpijskih sanj, temveč tudi na račun reprezentance kot prodajnega artikla.

Poletna reprezentančna akcija namreč prinaša lepo priložnost, da se izbrana vrsta z Dončičem znova predstavi tudi domačemu občinstvu. Iz sosednje Hrvaške medtem že prihajajo namigi o tem, da se vodstvo slovenske reprezentance dogovarja s slovenskimi partnerji za dve pripravljalni tekmi. Ena naj bi bila odigrana v Ljubljani, druga v Splitu.

Foto: Getty Images Bogdanović: On je čudež Vsakodnevni pregled hrvaških medijev razkriva, kako visok status ima Dončić pri sosedih, ne glede na to, da vidno vlogo v ligi NBA igrajo tudi Dario Šarić, Bojan Bogdanović, Ivan Zubac … In prav Bogdanović je pred dnevi v pogovoru za Sportske novosti spregovoril tudi o Dončiću. "Ne vem … Čudež. Kako igra pri let 20 letih. Tega do zdaj še nismo videli. Še posebej so začudeni Američani, saj ne razumejo, da je lahko tako učinkovit Evropejec. Za nameček še takšen, ki se ne zanaša na atletske sposobnosti. On večinoma ne zabija. Dela vse preostalo. Ima izjemno visok košarkarski IQ," je dejal hrvaški član Utah Jazz.

Želja sta vsaj dve domači tekmi

Pri Košarkarski zvezi Slovenije so nam potrdili, da so se že lotili prvih pogovorov z morebitnimi partnerji za pripravljalne tekme. Hrvaška je bila pri tem logična izbira že v trenutku, ko je postalo jasno, da bosta sosednji državi v skupnem bobnu pred žrebom. Ta je šel nato Slovencem na roko tudi zato, ker bodo olimpijske sanje lovili v Evropi.

Konkretnih dogovorov ali celo terminov (selektor Rado Trifunović bi prve proste igralce na pripravah rad videl že ob koncu maja) pri KZS v tem trenutku ne morejo potrditi. Ne skrivajo pa, da bi v okviru pripravljalnih tekem vsaj dve ali tri preizkušnje radi odigrali pred domačimi navijači.

Luka Dončič je zadnjo domačo tekmo odigral 24. 8. 2017, ko se je Slovenija pred odhodom na EuroBasket v Stožicah pomerila s Hrvaško. Foto: Sportida