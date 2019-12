Ko udari Goran Dragić #video

Po slabi četrtini sezone imajo Miami Heat izkupiček 14 zmag in petih porazov, kar jih uvršča v sam vrh vzhodne konference.

Trener Eric Spoelstra je ob prihodu Jimmyja Butlerja dobro povezal ekipo, ki jo krasi prava kemija. Hitro so se ujeli, kar se vidi na parketu. Sinoči so gostovali v New Yorku pri Brookly Nets, proti katerim strelsko niso bili razpoloženi, a so s čvrsto obrambo dosegli preobrat.

"Mislim, da smo si dokazali, česa smo sposobni. Če nam met ne steče kot sicer, je še vedno pot do zmage, le najti jo moramo. Tokrat smo dobili lep dokaz," je dejal prvi zvezdnik Butler, ki je bil med tekmo nenatančen, na koncu pa v napadu vzel vajeti v svoje roke in prek prostih metov popeljal Miami do zmage.

Vrhunci igre Gorana Dragića proti Brooklyn Nets

A slovenski košarkar Goran Dragić je minuto in 36 sekund pred koncem ob zaostanku z 99:106 začel zmagoviti niz 10:0. Ob prekršku je zadel met in še dodatni prosti met.

Prav Gogi je bil tisti mož, ki je v prvem polčasu držal stik z domačini. Na koncu je bil s 24 točkami celo najboljši strelec, njegov Miami pa je s 109:106 slavil zmago.

Zaradi njih je takšen, kot je

"Lepa zmaga za nas. Prva tekma na gostovanjih. Dober štart. Bam (Bam Adebayo, op. a.) dela dobro, je srce in duša naše obrambe. Jimmy prav tako. V ključnih trenutkih je prevzel odgovornost v napadu, Bam v obrambi. Zato radi igramo s takšnimi košarkarji. Lepa zmaga. Zdaj je konec in gremo proti Torontu," je bil po zmagi vidno vesel Dragić.

Goran Dragić je zadovoljen s predstavami, ki jih kažejo s soigralci. Foto: Reuters

Večina izpostavlja Gogijevo agresivno igro, ko pride s klopi. Čeprav ne začenja tekem v prvi peterki, mu glavni trener namenja lepo število minut. Tudi tokrat je z zamikom prišel na parket in brezkompromisno opravil svojo nalogo ter nasprotniku povzročal preglavice: "Na parketu sem poskušal biti agresiven in razigravati soigralce. Zaradi njih, ker me postavijo v pravi položaj, lahko naredim te stvari."

K zmagi je prispeval še šest asistenc, njegovo dobro igro pa je pozdravil tudi glavni trener Spoelstra: "Zelo agresiven je bil. V prvem polčasu nismo igrali dobro v obrambi. V napadu je igral le Goran. V prvem polčasu je bil senzacionalen."

Prihodnja dva testa na gostovanju bosta za Miami težka, saj so Toronto Raptors in Boston Celtics med najuspešnejšimi v vzhodni konferenci lige NBA. Miami je na tretjem mestu ravno v njihovem sendviču.