Nora predstava Dončića, ki je podiral mejnike v New Orleansu #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z Dallasom neustavljiv. Pred gostovanjem v New Orleansu je prejel nagrado za igralca meseca zahodne konference lige NBA, nato pa v zgolj 28 minutah prispeval 33 točk, postal junak tekme in za nameček ujel še rekordnih 18 skokov. Miami je brez poškodovanega Gorana Dragića v napetem dvoboju v Torontu zmagal po podaljšku.

Učinek Luke Dončića proti New Orleansu: 33 točk, met za tri 5/12, met za dve 4/6, prosti meti 10/13, 18 skokov, 5 asistenc, 4 izgubljene žoge v 28 minutah in 29 sekundah.

Nova tekma, nove mojstrovine neustavljivega Slovenca. Luka Dončić je na prvi tekmi, ki jo je odigral po prejetem priznanju za najboljšega igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA, zablestel v polnem pomenu besede. Čeprav je na parketu prebil le 28 minut, je bil s 33 točkami zanesljivo najboljši strelec dvoboja. Koš gostiteljev je polnil tako z meti z razdalje, od 12 metov za tri je bil uspešen kar petkrat, kot tudi z njegovimi že značilnimi prodori.

Vrhunci Luke Dončića proti New Orleansu:

Na dvoboju pa ni dosegel le največje število točk, ampak je bil tudi najboljši skakalec. Ujel je kar 18 odbitih žog in postavil osebni rekord, odkar nastopa v ligi NBA. Razkošno statistiko je dopolnil še s petimi asistencami, s tem pa tudi poskrbel, da je nadaljeval izjemen niz košarkarjev, ki so na zaporednih tekmah prispevali vsaj 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc.

TNT just showed that Luka Doncic is about to break an all time record held by Jordan at age 20. Amazing. #lukadoncic pic.twitter.com/67fK85nfgG — Steven Hayward (@shayward1532) December 4, 2019

Na večni lestvici je že na četrtem mestu in vedno bližje rekorderju Michaelu Jordanu, ki mu je to v sezoni 1988/89 uspelo 18. zapored. Dončić je od njegovega podviga oddaljen le še dve tekmi.

Ena izmed dveh trojk Dončića v tretji četrtini:

Dvoboj se ni začel najboljše za goste. Po nekoliko uspavanem začetku, ko Dallasu ni šlo kaj dosti od rok in se je znašel v zaostanku, se je mladi Ljubljančan prebudil in skoraj sam držal ritem z gostitelji. New Orleans Pelicans so večino uvodne četrtine vodili, a jim je Dončić, ki je v dobrih 10 minutah dosegel 12 točk, k temu pa dodal kar sedem skokov, povzročil veliko preglavic. Ko je na začetku druge četrtine že tradicionalno počival na klopi, so Pelikani hitro ušli Dallasu na +9, a se je ogrel J. J. Barea in z osmimi točkami našel priključek. Dončić je po vstopu v igro do konca prvega polčasa dosegel še šest točk, Dallas pa se je odpravil na premor s prednostjo +5.

Ena izmed dveh trojk Dončića v prvi četrtini:

V zadnji četrtini sploh ni zaigral

V 28 minutah je dosegel kar 33 točk, kar je nekoliko več od njegovega povprečja na tekmo v tej sezoni. Foto: Reuters V tretji četrtini je sledil šov 20-letnega Slovenca, ki je dokazal, zakaj si zasluži nagrado za najboljšega igralca meseca. V tem delu srečanje je Luka prispeval kar 15 točk. Bil je nerešljiva uganka za gostitelje, vrhunske poteze mladega asa, ki je v prejšnji sezoni postal najboljši novinec lige NBA, pa je s klopi New Orleansa občudoval tudi Zion Williamson, še vedno poškodovani veliki up ameriške košarke, ki mu napovedujejo bleščečo kariero, a mora najprej odpraviti težave s kolenom.

Dallas je po treh četrtinah vodil s 84:75, Dončić, ki je zbral rekordnih 18 skokov, se je preselil na klop, nato pa so njegovi soigralci v začetnih minutah zadnje četrtine povsem nadigrali New Orleans, povišali prednost in na koncu ugnali v tej sezoni skromne Pelikane kar z 21 točkami razlike (118:97).

Trener Rick Carlisle zaradi tega, ker gostitelji niso več znali ogroziti Dallas Mavericks, v igro ni več pošiljal zvezdnika s številko 77. Ljubitelji košarke se lahko le vprašajo, koliko točk, skokov in asistenc bi Dončić vknjižili šele v primeru, če bi zaigral tudi v zadnji četrtini. Ker pa rezultat še zdaleč ni bil izenačen, to niti ni bilo potrebno. Dončiću je po svoje prijal dodaten počitek.

Navdušenje Dončića ob predstavi soigralcev v zadnji četrtini:

33 points

18 rebounds

5 assists pic.twitter.com/jVpIHhCBSX — #RingerNBA (@ringernba) December 4, 2019

Obrambi New Orleansa je povzročal veliko preglavic. Foto: Reuters Zabaval se je na oziroma ob klopi, navdušeno pozdravljal odlično predstavo soigralcev, ki so v zadnjih minutah zadevali kot za stavo (Seth Curry je dosegel 19 točk in zadel kar 5 od 7 metov za tri točke), na koncu pa poudaril v mikrofon TNT, da je najbolj zadovoljen zaradi odlične igre celotnega moštva, ki je dobro stalo skupaj in si pomagalo v obrambi.

''Tako moramo nadaljevati,'' je kratko in jedrnato odvrnil Dončić. Nov izziv ga čaka že v noči na četrtek, ko bo na domačem parketu gostil Minnesoto. Obeta se nova priložnost za nov podvig. To bo tudi prvi nastop pred domačimi gledalci, odkar je prejel eno največjih priznanj, kar se tiče individualnih dosežkov v ligi NBA, in postal igralec meseca.

Poleg Dončića in Curryja sta mejo desetih točk prebila še Tim Hardaway Jr. in Maxi Kleber (oba 12), znova pa je bil manj natančen iz igre Kristaps Porzingis. Latvijec je dosegel zanj skromnih 7 točk, iz igre pa metal le 2/11. Bolj je blestel v obrambi, saj je podelil tekmecem kar pet blokad. Pri poražencih sta v napadu najbolj izstopala Brandon Ingram (24) in Jrue Holiday (18 točk).

Nowitzki: Priznam, Dončić je presenetil tudi mene

Za Dirka Nowitzkega je bila prejšnja sezona zadnja, za Luko Dončića pa prva v ligi NBA. Foto: Getty Images Dirka Nowitzkega letos poleti ostali brez svojega velikega ljubljenca, ki jih je na igrišču razvajal dolgih 19 let.



Dončić je bil seveda že nekaj časa tisti, proti kateremu so navijači v Dallasu kazali s prsti, ko so iskali odgovor na vprašanje, kdo bo zapolnil veliko vrzel po odhodu velikega Nemca, a verjetno nihče ni mislil, da se bo to zgodilo tako hitro. Da ga je Dončić močno presenetil, je priznal tudi Nowitzki sam.



Prej so bili navijači Dallasa nori na številko 41, zdaj je z naskokom najbolj prodajana majica s številko 77 na hrbtu. Foto: Getty Images



"Očitno sem se močno motil o njem. Tudi največji košarkarski strokovnjaki se kdaj zmotijo," je še povedal nekdanji najkoristnejši igralec rednega dela in tudi finala lige NBA, ki je s 31.560 točkami daleč najboljši strelec v zgodovini Dallasa.



Dončić je prejšnjo sezono, v kateri je odigral 72 tekem, sicer sklenil s povprečjem 21,2 točke, šest asistenc in 7,8 skoka na tekmo. Dončić, ki je v prvem mesecu in pol nove sezone konkretno nadgradil svojo sijajno debitantsko sezono, v kateri je bil izbran za novinca leta v ligi NBA, je seveda eden najbolj vročih igralcev v ligi in že nekaj časa tudi z naskokom najbolj priljubljen košarkar Dallasa. Tako pri vsesplošni severnoameriški košarkarski javnosti kot seveda tudi pri navijačih Dallasa. Ti so po slovesuletos poleti ostali brez svojega velikega ljubljenca, ki jih je na igrišču razvajal dolgih 19 let.Dončić je bil seveda že nekaj časa tisti, proti kateremu so navijači v Dallasu kazali s prsti, ko so iskali odgovor na vprašanje, kdo bo zapolnil veliko vrzel po odhodu velikega Nemca, a verjetno nihče ni mislil, da se bo to zgodilo tako hitro. Da ga je Dončić močno presenetil, je priznal tudi Nowitzki sam."Moram biti pošten in priznati. Nisem si mislil, da bo tako dober, kot je. Mislil sem, da mu bo v drugi sezoni težje narediti še korak naprej. Predvsem zato, ker je bilo njegovo prvo leto fenomenalno s trojnimi dvojčki in vsem, kar je počel. Prepričan sem bil, da mu bo težje, a očitno je, da je postal še boljši. Njegova košarka ni s tega sveta," je povedal 41-letni Nemec, ki je Dallas leta 2011 popeljal do njegovega za zdaj edinega naslova v ligi NBA."Očitno sem se močno motil o njem. Tudi največji košarkarski strokovnjaki se kdaj zmotijo," je še povedal nekdanji najkoristnejši igralec rednega dela in tudi finala lige NBA, ki je s 31.560 točkami daleč najboljši strelec v zgodovini Dallasa.Dončić je prejšnjo sezono, v kateri je odigral 72 tekem, sicer sklenil s povprečjem 21,2 točke, šest asistenc in 7,8 skoka na tekmo.

