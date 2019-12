Dončić zmagal in se približal noremu rekordu legendarnega Jordana #video

Učinek Luke Dončića proti Minnesoti: 22 točk, met za tri 1/8, met za dve 7/14, prosti meti 5/8, 7 skokov, 6 asistenc, 5 izgubljenih žog v 31 minutah in 39 sekundah.

Mladi slovenski as Luka Dončić, ki je nedavno prejel priznanje za najboljšega igralca meseca zahodne konference v ligi NBA, je v prvem polčasu prispeval 11 točk in je drugi najboljši strelec Dallasa. Kanadski center Dwight Powell jih je dosegel 14 in poskrbel za rekord kariere, kar se tiče točk v prvem polčasu (14), Ljubljančan pa je poleg 11 točk prispeval še 4 asistence, 3 skoke, a tudi 4 izgubljene žoge.

Luka lobs it up to @DwightPowell33 for the slam! Tune in NOW on @FOXSportsSW : https://t.co/yfIXd0cxY9 pic.twitter.com/Q8AQZ6gYAw

V dvoboju s Treveonom Grahamom. Foto: Reuters Mavericks so vodili večino prvega polčasa, gostje iz Minnesote pa so prevzeli vodstvo šele nekaj minut pred koncem druge četrtine in odšli na premor s tesno prednostjo (56:53). Gostitelji pogrešajo več trojk. Na zadnjih treh tekmah so v povprečju zadeli 17 trojk, tokrat pa na domačem parketu v prvem polčasu od 19 poizkusov le tri.

Dončić je izza velike črte zgrešil vseh šest poizkusov, v tretji četrtini pa se je, jezen na sodnike, preselil na klop dobri dve minuti pred koncem, ko je prejel tehnično napako. V napadu je bil še naprej razigran Powell, ki je dvoboj končal pri 24 točkah.

Slovenski as je že na 17. tekmi zapored dosegel vsaj 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc, s tem pa se na večni lestvici povsem približal rekord, ki si ga z 18 tekmami, bilo je v sezoni 1988/89, lasti nepozabni velikan svetovne košarke Michael Jordan. Če bo Dončić ponovil takšen dosežek tudi na naslednji tekmi, v soboto se bo ob 20. uri po slovenskem času doma pomeril z New Orleans Pelicans, se bo torej izenačil z dosežkom enega največjih košarkarjev vseh časov in s tem poskrbel za nov zgodovinski podvig, katerih v njegovi uspešni karieri prav gotovo ne manjka.

Young: Moti me, ker naju z Dončićem primerjajo

V pogovoru z ESPN se Trae Young ni mogel ogniti vnovični primerajvi z Luko Dončićem, s katerim imata zgodovino. Atlanta je namreč Luko Dončića izbrala kot tretja, nato pa ga zamenjala prav z Youngom in ga poslala v Dallas. Na vprašanje novinarja, ali ga moti, da sta pogosto tema pogovorov zaradi lanske menjave na naboru lige NBA, je odgovoril? "Me, moti. Rad igram košarko in vem, da on tudi. Zato me moti, ker me nenehno o tem sprašujejo. Vendar se zavedam, da to pride zraven. Nisem zahteval, da se to zgodi, vendar se je. Tu gre za povsem drugačna položaja, drugi ekipi. Luka igra odlično, jaz igram odlično. Naj tako ostane."

Youngu ni prijetno, ker ga nenehno sprašujejo o Luki Dončiću. Foto: Reuters

Naš košarkar je bil izbran za MVP košarkarja meseca novembra. Ali del vas želi dokazati, da so se pri Atlanti odločili pravilno, ko so se odločili za vas? "Zagotovo je tu nekaj motivacije. Obe ekipi sta se odločili, kar je najbolje za njih. Pri nas imamo veliko mladih košarkarjev in gradimo ekipo. Rastemo. Za nami so navijači. Dallas trenutno bolj zmaguje. Pripeljali so Kristapsa Porzingisa, Tima Hardawaya, Setha Curryja. V svoji ekipi imajo veliko izkušenih mož. Dve povsem različni okolji.