Kam je gledal sodnik? "Sprehod" in bosi ples Jamesa. #video

Košarkarji LA Lakers, ki so pred dnevi izgubili proti Dallas Mavericks, so v noči na četrtek igrali proti Utah Jazz in na koncu zmagali z izidom 96:121. LeBron James, prvi zvezdnik ekipe, je na tekmi dosegel dvojni dvojček, v svojo statistiko je vpisal 20 točk, 12 asistenc in štiri skoke.

LeBron got away with one 😅 pic.twitter.com/Uv4uMKKcDi — SportsCenter (@SportsCenter) December 5, 2019

James: To je verjetno nekaj najhujšega, kar sem naredil

S te tekme pa bodo bolj kot njegova statistika v spominu ostali več kot očitni koraki, saj se je le nekaj metrov od sodnika "sprehajal" z žogo v roki. Nasprotni igralec je sodnika opozoril na napako Jamesa, a se ta ni odzval. Ali sodnik tega ni videl ali ni želel videti?

"To je verjetno nekaj najhujšega, kar sem naredil v svoji karieri. Če sem iskren, do polčasa sploh nisem vedel, kaj sem naredil. Pokazal mi je eden od trenerjev in sploh se nisem zavedal, kaj sem naredil," je po tekmi povedal James. Dodal je, da je verjetno v tistem trenutku želel žogo podati.

A to še ni bilo vse

Da so tekme v ligi NBA šov, je znano že nekaj časa. Za tega je nocoj poskrbel 34-letni zvezdnike lige NBA, ki je bil med tekmo tako navdušen nad svojimi soigralci, da je med igro stopil na igrišču in bos zaplesal.