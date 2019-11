Srbi odmrznili zlatega slovenskega selektorja

Bila je zlata slovenska košarkarska jesen 2017. Država je slavila evropske košarkarske prvake. Košarkarji so združili narod. Goran Dragić, Luka Dončič in soigralci so bili nacionalni junaki. A ne le oni. Eno od ključnih vlog pri slovenskem pohodu na evropski košarkarski prestol je odigral tudi srbski strokovnjak v vlogi selektorja Igor Kokoškov. Zadovoljni in ponosni, ker so z njegovim imenovanjem zadeli v polno, in navdušeni nad njegovim vplivom na slovensko košarkarsko in širšo športno miselnost so se v vodstvu Košarkarske zveze Slovenije oklepali junaškega selektorja.

Še več, vodilna moža KZS Matej Erjavec in Rašo Nesterović ter Kokoškov so javno razglabljali o možnostih nadaljnjega sodelovanja. "Skupaj se bomo dogovorili, kako naprej. Zanesljivo bom pomagal, morda kot svetovalec, morda bom tukaj kakšen teden," je dva dneva po zmagoslavju v Carigradu dejal zlati selektor, medtem ko so pa pri KZS nakazovali na scenarij, po katerem bi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 izbrano vrsto vodil eden od pomočnikov, Kokoškova in njegov selektorski status pa bi nato odmrznili na prvenstvu na Kitajskem.

Minilo je skoraj 800 dni. Slovenijo je prevzel in vodil Rado Trifunović in v turbolentnih kvalifikacijah z nestanovitno ekipo in predvsem brez Dončića in Dragića ostal brez svetovnega prvenstva. Kokoškov je medtem kot prvi neameriški trener samostojno vodil ekipo lige NBA, bil nato odpuščen in se spomladi kot pomočnik preselil v Sacramento. Ideja o nadaljevanju ali obuditvi sodelovanja v slovenski reprezentanci je izpuhtela. Zdaj se utegne zgoditi, da bo Kokoškov slovenski tekmec. Na klopi srbske reprezentance.

Foto: Vid Ponikvar Tretja reprezentanca



Igor Kokoškov, ki bo prihodnji mesec dopolnil 48 let, je trenutno eden od trenerskih pomočnikov pri Sacramento Kings. V takšni vlogi je bil v svoji karieri že pri LA Clippers, Detroitu, Phoenixu, Clevelandu, Orlandu in Utah Jazz. V sezoni 2018/19 je bil prvi trener Phoenix Suns. Tesne vezi z ameriško košarko pa je začel plesti že pred 20 leti na univerzi Missouri. V Evropi je pred tem deloval kot trener v OKK Beograd in trener mlajših selekcij v Partizanu. Globlji pečat je pustil na reprezentančni ravni. Na treh evropskih prvenstvih je bil selektor Gruzije, leta 2017 pa Slovenije. V zadnjem obdobju ga je na svoji klopi želel videti Panathinaikos. Izbral je Srbijo.

Divac prehitel rojake: Igor, srečno!

Da bi Igor Kokoškov lahko postal novi selektor Srbije, so mediji v nekdaj največji republiki nekdanje Jugoslavije namigovali že ob koncu SP na Kitajskem. Tam so "orli" zasedli končno peto mesto, a ostali brez neposredne uvrstitve na olimpijske igre, predvsem pa so v Beogradu rezultat označili za neuspeh zaradi vloge favoritov za zlato odličje. Aleksandar Đorđević je selektorsko taktirko odložil že na Kitajskem.

Do danes Košarkarska zveza Srbije še ni obelodanila imena novega šefa izbrane vrste. Odločitev naj bi padla še ta teden. A javna skrivnost je, da bo to – Igor Kokoškov. Na to je v šaljivi objavi na omrežju Instagram opozoril športni direktor Sacramento Kings in legenda srbske košarke Vlade Divac. Ob fotografiji, na kateri sta poleg njega še Kokoškov in Predrag Stojaković (prav tako uslužbenec Sacramenta) je zapisal: "Čestitke, Igor! Na žalost pa se ne bova mogla udeležiti poletnih priprav."

Uradno srbsko selektorsko imenovanje je le še vprašanje časa. Prvi cilj novega selektorja pa bo uvrstitev na olimpijske igre v Tokio 2020. Srbi bodo olimpijsko vozovnico lovili na domačem kvalifikacijskem turnirju v Beogradu. Kdo bodo tekmeci, bo znano po žrebu, ki bo na sporedu 27. novembra. Tedaj bo torej znano, ali bo Kokoškov tudi slovenski tekmec.

Kokoškov je leta 2017 v finalu EP ugnal Đorđevića. Zdaj ga bo nasledil na reprezentančni klopi. Foto: Vid Ponikvar